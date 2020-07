Neuveriteľná premena 18 rokov po svadbe: Ženích konečne mohol svoju nevestu preniesť cez prah

Ženích nedokázal preniesť priťažkú nevestu cez prah. Osemnásť rokov po svadbe schudla 50 kilogramov a splnila si svoj sen.

Keď sa Steph Gill takmer pred dvoma desaťročiami vydávala, vážila 114 kilogramov a jej manžel John ju nedokázal zdvihnúť. Keď dosiahla váhu takmer 140 kilogramov, nechala si zmenšiť žalúdok. Dnes váži 63,5 kilogramu, informuje Foxnews.

Na oslave ich výročia sa Steph opäť obliekla do svojich svadobných šiat a John ju hrdo preniesol cez prah dverí. Rodina a priatelia sa prizerali. "Konečne po 18 rokoch ma John dokázal preniesť cez prah. Musela som sa takto obliecť, hoci šaty sú mi o päť čísel väčšie," hovorí matka dvoch detí.

Manažérka IT oddelenia dlho snívala o tom, že ju niekto prenesie cez prah, vedela ale, že pre jej váhu to nie je možné. Vydávala sa ako 22-ročná v kostole v Kente.

V roku 2015 si nechala odstrániť močový mechúr a doktorka jej odporučila aj operačné odstránenie žalúdka. V londýnskej nemocnici ju prijali, keďže bola súčasťou programu na chudnutie. Lekári jej odstránili 80 % žalúdka.

"Niektorí ľudia si myslia, že operácia okamžite všetko napraví, no je potrebná zmena životného štýlu. Musíte chcieť udržať svoju váhu dole," hovorí. A tak sa prihlásila do bežeckého klubu Beginners2Runners. Zabehla viacero polmaratónov a už vyše roka sa drží na rovnakej váhe.

Počas karantény ju John (47) zdvihol a Steph si uvedomila, že jej sen sa konečne môže stať skutočnosťou. "Neviem si spomenúť, prečo ma zdvihol, len som si povedala: 'O môj bože, dokážeš ma zdvihnúť.' A tak mi to napadlo," hovorí.

Namiesto toho, aby to hneď zrealizovali, rozhodli sa počkať na ich výročie svadby. "John vedel, že som vždy chcela byť prenesená cez prah, a tak s nápadom súhlasil. Až do poslednej minúty nevedel, že budem mať na sebe svadobné šaty. Bola som nervózna z toho, či nezožltli. Nevidela som ich od tej chvíle, čo som ich pred 18 rokmi zabalila do krabice."

Na túto udalosť sa prišli pozrieť ich rodičia, deti aj susedia. Šestnásťročná dcéra všetko natočila, deväťročný syn sa s nadšením prizeral. "John je hrdý na to, že to spravil. Taktiež je pyšný na mňa a to, že som tak schudla. Vzhľadom na všetku pozornosť, ktorú sme upútali, podľa mňa ľutuje, že si nedal oblek. Bolo veľmi horúco. Ľudí to skutočne rozveselilo v tejto karanténe."

Vďaka behaniu si Steph udržala svoju váhu. Zabehla už viacero polmaratónov a mala sa zúčastniť aj na veľkom maratóne v Manchestri, ktorý bol kvôli koronavírusu zrušený. "Beh je vynikajúci pre fyzické a duševné zdravie. Chcela som si vybrať šport, pred ktorým nemôžem hľadať výhovorky. Behať môžete kedykoľvek, čo je skvelé." Odkedy schudla, cíti sa skvelo, a rada by k tomu priviedla aj iných ľudí.