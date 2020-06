Okolo rozostavanej autobusovej stanice v Bratislave sa množia otázniky: Škrt cez rozpočet pre pandémiu?

Dokončí HB Reavis výstavbu komplexu Nové Nivy, alebo to prenechá niekomu inému?

Koronakríza zamiešala karty aj na realitnom trhu a podľa dosiaľ nepotvrdených informácií má byť táto významná developerská spoločnosť na pokraji radikálnych zmien. Ako je na tom prestavba autobusovej stanice? Nová autobusová stanica mala stáť už na jeseň tohto roka. V apríli vyšlo najavo, že investor jej kolaudáciu odsunul na jar 2021. Aj realitný trh prechádza značnými zmenami.

Developer HB Reavis podľa neoficiálnych informácií zvažuje predaj bratislavských projektov. „Je to pravda, predaj bol už takmer hotová vec,“ cituje anonymný zdroj z prostredia developerov stránka YIM.BA. „Zmluva bola pripravená na podpis pred niekoľkými týždňami, k jej uzavretiu však nedošlo. HB Reavis teraz zvažuje, čo ďalej,“ uvádza sa na stránke. HB Reavis Slovakia podľa generálneho riaditeľa spoločnosti nemá vo zvyku komentovať špekulácie.

„Dnes asi nenájdete biznis, ktorý by súčasnou situáciou nebol ovplyvnený. Na Stanici Nivy prebiehajú práce, ktoré boli v minulých mesiacoch v zmenenom režime, v súčasnosti sa dostávame do normálu,“ reaguje CEO René Popik. „Náš záujem o vstup externého kapitálu do spoločnosti sme deklarovali už v roku 2018. Aktuálne to však pre nás nie je prioritou, keďže sa plne sústreďujeme na reštartovanie biznisu po utlmení spôsobenom koronakrízou.“

Na výpise z listu vlastníctva ešte koncom mája svietila na projekte Nivy plomba. HB reavis ale vysvetľuje, že ide o správne úkony na úrade geodézie, kartografie a katastra, no „ktoré nijako nesúvisia so špekuláciou o predaji objektu Stanica Nivy. „Keďže je objekt vo vysokom štádiu dokončenosti, prebieha zápis rozostavanej stavby a zároveň potrebné právne úkony na zriadenie záložného práva v prospech financujúcej banky v súlade s podmienkami úverovej zmluvy. Toto prebehlo včera a plomba bola odstránená.“

Zmeny v plánoch?

Ak by developer Stanicu Nivy predal, podľa stránky nový investor by mohol zvážiť jej využitie a niektoré kancelárske priestory nahradiť rezidenciami. Ak by HB Reavis uprednostnil väčšiu racionalizáciu, pravdepodobne by tým utrpela ambicióznosť iných projektov. „Čosi nasvedčuje už stiahnutie pôvodných vizualizácií projektu Mlynské Nivy Košická, ktoré boli na oficiálnej stránke nahradené jednoduchými skicami, hoci pôvodne bola prezentovaná príťažlivá architektúra od popredného britského ateliéru AHMM,“ dodáva Adrian Gubčo z YIM.BA.

Developer však na zmene vizualizácii nevidí nič zvláštne. „Úvodné vizualizácie sú tak vždy len akousi skicou, náčrtom toho, ako by teoreticky projekt mohol vyzerať, zohľadňujúc tak, pochopiteľne, iba vtedajšie štádium vývoja. Počas posunu a vývoja projektu sa tak logicky menia aj jeho vizualizácie. K projektu bola pripravená zmena záväzných stanovísk na budovy aj na okolitú infraštruktúru, tieto boli zo strany municipality schválené už v novembri 2019,“ vysvetľuje Popik.

Nezáujem o prenájom priestorov?

Špekulácie o dostavbe Stanice Nivy nemusia znamenať, že HB Reavis má finančné problémy. Nie je vylúčené, že komplex novej autobusovej stanice, obrovského nákupného centra a tržnice dokončí v avizovanom termíne. Otázkou je, či podnikatelia budú mať záujem o prenájom maloobchodných priestorov. Pandémia im mohla urobiť veľký škrt cez rozpočet.

„S ohľadom na dopady pandémie a opatrenia štátu sa novým možným termínom otvorenia Stanice Nivy stáva jar 2021, kedy bude projekt stavebne pripravený. Konkrétny termín však závisí od toho, ako sa zotaví retailový trh. Napriek tomu nečakáme so založenými rukami. Pomáhame našim budúcim partnerom, napríklad aktívne podporujeme rozbehnutie online tržnice, prvej svojho druhu na Slovensku. Našim budúcim partnerom a zákazníkom tak dávame možnosť otestovať niektoré riešenia a produkty,“ dodáva Popik.

Stanica rastie zo dňa na deň

- Aj napriek súčasnej situácii sa projekt Stanice Nivy mení každým dňom. Dokončené boli všetky oceľové konštrukcie, ktorých je dnes viac ako 4 000 ton. Stavba je takmer uzavretá, svetlíky, vďaka ktorým budú priestory plné prirodzeného denného svetla, sú dokončené, rovnako aj strešný plášť. Na streche už prebiehajú práce spojené s budovaním oddychových zón. Všetky vzduchotechnické jednotky sú už osadené, prebieha ich zapájanie rovnako ako práce na rozvodoch vnútorných inštalácií. V interiéroch sú už takmer hotové vnútorné priečky, kladieme podlahy v pasážach, montujeme podhľady a sklené zábradlia.

Čakajú na dlažbu

Čiastočné uzavretie hraníc skomplikovalo aj výstavbu komplexu Nové Nivy. Napríklad už dlhšie čakajú na dlažbu v ulici Mlynské Nivy, ktorá mala prísť z Talianska.