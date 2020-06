Jan sa len prizeral, ako prichádza o strechu nad hlavou: Zosuv pôdy zmietol do mora 8 domov

Zosuv pôdy v severnom Nórsku zmietol do mora osem domov. Podľa predbežných informácií si nevyžiadal žiadne obete na životoch, uviedol vo štvrtok server The Local.

Zosuv zeminy a kamenia s rozmermi 40 metrov na šírku a 800 metrov na dĺžku sa odohral v stredu popoludní v blízkosti mesta Alta, ktoré leží ďaleko za polárnym kruhom.

Nešťastie zachytil na video miestny obyvateľ Jan Egil Bakkedal. Agentúre AP povedal, že vo chvíli, keď sa pôda začala pohybovať, si pripravoval jedlo. Potom "vybehol ako o život" na najbližší kopec a s telefónom v ruke sa prizeral, ako jeden z jeho domov je strhávaný do neďalekého fjordu.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m — Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020

"Pes, ktorého zosuv strhol do mora, dokázal sám v poriadku doplávať na breh," povedal miestny policajt Torfinn Halvar. "Nemôžeme povedať s absolútnou istotou, že to žiadneho človeka nestrhlo," dodal. "Stále máme na mieste ľudí, ktorí vyhodnocujú nebezpečenstvo ďalších zosuvov," uviedol.