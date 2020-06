Nezvestnú Maddie mal zabiť sexuálny delikvent Christian: Je obvinený z odporného znásilnenia

Majú podozrivého! Jeden z najviac medializovaných prípadov zmiznutia, únos maloletej Madeleine McCann, sa po 13 rokoch posunul vpred.

Nemecká polícia pravdepodobne identifikovala muža, ktorý môže byť zodpovedný za zmiznutie Maddie. V roku 2007 svetom otriasol hrozivý príbeh únosu vtedy trojročnej Madeleine McCann. Zmizla večer 3. mája britským rodičom Katy a Gerrymu McCannonovcom počas dovolenky v Praia Da Luz v portugalskom regióne Algarve. Telo sa doposiaľ nenašlo. Jej rodičia odišli na večeru približne 55 metrov od izby. Maddie a jej mladší súrodenci spali v izbe. Rodičia ich chodili pravidelne kontrolovať a o desiatej jej mama zistila, že jej dcéra nie je v izbe.

Prípad vyšetrovala portugalská polícia, neskôr Scotland Yard. Prípad mal dramatický vývoj, pretože medzi prvých podozrivých patrili rodičia dievčatka. Po 13 rokoch však prichádza šokujúci zvrat. Nemecká polícia našla nového podozrivého. Christian Brü­ckener (43) si v súčasnosti odpykáva trest za iný prečin a bol aj obvinený zo znásilnenia 72-ročnej Američanky, čo spáchal v roku 2005 v Portugalsku. Taktiež je podľa nemeckých úradov odsúdený pedofil. Žil v regióne Algarve od roku 1995 až do roku 2007, teda do roku, keď dievčatko zmizlo.

Scotland Yard tento prípad vyšetruje ako zmiznutie osoby vzhľadom na to, že telo sa doposiaľ nenašlo. Nemecká polícia to však vyšetruje ako vraždu. Muž si zarábal na živobytie rozličnými spôsobmi. V čase únosu mal 30 rokov a živil sa krádežami z hotelových komplexov a pašovaním drog. Jedným z možných scenárov je aj to, že pri jednej z lúpeží natrafil na Madeleine a jej dvoch súrodencov a rozhodnutie uniesť malé dievčatko bolo spontánne.

Prenajatý mal domček len kúsok od hotelového komplexu. Susedia ho opisovali ako večne nahnevaného predajcu áut, ktorý náhle zmizol a nechal po sebe zbierku zvláštnych artefaktov. Vďaka obchodovaniu s autami mal minivan s portugalskou značkou a Jaguár s nemeckými značkami, ktoré deň po zmiznutí dievčatka znova registroval na meno niekoho iného v Augsburgu. Jedno z týchto áut bolo pri únose použité. Scotland yard v spolupráci s nemeckou a portugalskou políiciou zbiera informácie o tomto mužovi od roku 2017. Z akékoľvek informácie je vypísaná domena 22 tísic eur.

