Nešťastie v Branči: Stala sa Terezke († 5) osudnou hra s jazvečíkom-šampiónom?! Prehovorili zdrvení susedia

Obrovský žiaľ, plač a vo vzduchu visiace otázky prečo. To cítiť v celom Branči (okr. Nitra) po obrovskej a nepochopiteľnej tragédii, ktorá sa stala v stredu napoludnie.

Malá Terezka († 5) sa po­dľa susedov mala hrať na dvore rodinného domu na šmykľavke so psíkom - a práve na vôdzke pre psa sa mala nešťastnou náhodou obesiť. Záchranári robili, čo bolo v ich silách, žiaľ, krásne dievčatko sa zachrániť už nepodarilo. Rozkošná škôlkarka bude navždy chýbať nielen zúfalým rodičom, ale i staršej sestričke a svojim kamarátkam. Tým museli ich rodičia a starí rodičia oznámiť hroznú správu – že Terezka sa s nimi už nikdy nepríde zahrať...

Tragédia, ktorá sa nikdy nemala stať, otriasla a pohla každým srdcom. Roztomilé a šikovné dievčatko Terezka († 5) sa malo v stredu napoludní hrať vo dvore domu v Branči (okr. Nitra). Milujúci rodičia urobili maximum pre to, aby ich dve dcérky mali všetko šťastie sveta a okrem lásky im poskytli aj možnosti na hry. Na dvore ich rodinného domu, ktorý si podľa susedov postupne prerábali, bola i šmykľavka. Tá sa, žiaľ, stala malému anjelikovi osudnou.

„Počuli sme, že ona sa šmýkala spolu s jedným psom a tá vôdzka sa jej zamotala okolo krku. Pes to nejako trhol,“ len ťažko cez slzy prezrádzajú susedia, čo sa malo v osudné stredajšie poludnie odohrať. Rodina je podľa ich slov známa tým, že chovajú jazvečíky, otec rodiny je aj poľovník. Po­dľa verejne dostupných záznamov so psami chodia i na výstavy, kde žnú úspechy. Ich domáci miláčikovia sú dokonca vedení ako slovenskí šampióni.

Dedina v slzách

Uveriť tomu, čo sa stalo, nedokážu ani obyvatelia obce. Podľa slov susedov žila rodina pre svoje deti a nadovšetko ich ľúbila. Nesmierne ťažko to znášajú aj Terezkine malé kamarátky. „My sme to malej nechceli ani povedať. Potom to videla v správach a nemysleli sme si, že to pochopí. Ale zrazu sa rozplakala a pýtala sa, čo sa stalo Terezke. Vysvetľovali sme jej, že sa dejú aj zlé veci, je to strašné,“ s plačom prezrádza suseda. „Nevieme, prečo nebola v škôlke, mamina v nej robí vedúcu jedálne. Večer tam bola aj babka, je to hrozná tragédia, všetci s nimi cítime a zasiahlo to celú dedinu,“ dodávajú zdrvene.