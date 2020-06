Bývalý šéf Sociálnej poisťovne predáva hriešne drahý byt: LUXUS, o akom sa bežnému Slovákovi ani nesníva!

Prepych, o akom sa bežnému Slovákovi ani nesníva. Exšéf Sociálnej poisťovne Ľuboš Lopatka (59) vlastní hriešne drahý byt v hlavnom meste, ktorý sa teraz snaží predať.

Čo všetko mal súčasný riaditeľ spoločnosti MH Manažment v luxusnom mezonetovom apartmáne k dispozícii a prečo sa ho snaží zbaviť? Obrovská terasa, bazén, saunový svet a krásny výhľad zo 16. poschodia na Staré Mesto a vrch Kamzík.

To všetko v sebe ukrýva luxusný byt, ktorý sa nachádza v bratislavskom Ružinove neďaleko jazera Štrkovec a ktorý v súčasnosti patrí šéfovi spoločnosti MH Manažment Ľubošovi Lopatkovi. Cena prepychového bývania sa podľa zistení Nového Času šplhá až do výšky 1 800 000 eur, v ktorej je zahrnutá aj cena za vlastné parkovacie miesta. Lopatka počas života pracoval na viacerých riadiacich pozíciach. „Všetky peniaze, ktoré mám, som poctivo zarobil a zdanil a nemám k tomu čo dodať,“ reagoval Lopatka, ktorý nerád rozoberá svoje súkromie, na otázky Nového Času. Luxusný byt má celkovú rozlohu 748 m² a má vyše päť izieb. Dve z toho sú hosťovské so vstavanými skriňami a s vlastnou toaletou.

Byt má aj vlastný šatník, knižnicu a každá izba je zariadená veľmi moderne. Ak by Lopatka zatúžil po oddychu, dopriať si ho môže vo wellness zóne, za ktorou nemusí ísť do žiadneho hotela, ale nachádza sa rovno v jeho apartmáne. Zahŕňa priestranný antikorový bazén aj vlastný saunový svet s ochladzovacím brodidlom vyloženým dekoračnými kameňmi. Ivan Mikloš oslávil okrúhle šestdesiate narodeniny: Od Dzurindu dostal takýto odkaz!

Lopatka je známy z prostredia celulózo-papierenského priemyslu, ale do povedomia verejnosti sa dostal najmä počas Radičovej vlády, keď šéfoval Sociálnej poisťovni. Neskôr viedol nemocnice Penty a v súčasnosti šéfuje už niekoľko týždňov firme MH Manažment. S ňou sa v minulosti spájala škandalózna odmena pre právnika Radomíra Bžána počas tretej Ficovej vlády. Od roku 2016 je spoločnosť právnym nástupcom Fondu národného majetku a spadá pod ministerstvo hospodárstva. Lopatka odmietol komentovať, či mu pozíciu ponúkol minister Richard Sulík alebo niekto iný. „To je informácia, ktorá je nepodstatná,“ uviedol koncom apríla.

Luxusný SPA penthouse Všetko je premyslené do detailov.

- 7-metrový plne nerezový osvetlený bazén

- knižnica, pivnica, vlastné parkovacie miesto

- výhľad na Kamzík, Staré Mesto a jazero Štrkovec

- Poschodie: 16.

- Terasa: 236 m²

- Rozloha bytu: 512 m²

- Plocha pivnice: 9 m²

- Parkovanie: vnútorné

Kto je Lopatka Bývalý šéf Sociálnej poisťovne Ľuboš Lopatka

- Vyštudoval STU v Bratislave.

- V rokoch 1998 - 2006 pôsobil ako generálny riaditeľ celulózo-papierenskej spoločnosti Kappa.

- Od roku 2007 pracoval ako regionálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu v Metsä Tissue.

- Počas Radičovej vlády bol šéfom Sociálnej poisťovne, kde mal urobiť poriadok, čo sa mu čiastočne aj podarilo.

- Potom niekoľko rokov viedol regionálne nemocnice Penty, odkiaľ odišiel v roku 2017.

- Do apríla tohto roku šéfoval Výskumnému ústavu zváračskému.

- V súčasnosti vedie MH Manažment, čo je bývalý Fond národného majetku. Pod túto spoločnosť spadajú firmy, kde má štát majetkovú účasť.