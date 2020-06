Strojárne v Tlmačoch majú prepustiť 350 ľudí: Oddreli desaťročia, teraz sú v zúfalej situácii

Zamestnanci protestovali, riaditeľ hovorí o vykopávaní otvorených dverí.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Vo štvrtok ráno sa desiatky pracovníkov spoločnosti Slovenské energetické strojárne (SES) Tlmače, a. s., stretli na protestnom zhromaždení pred areálom fabriky. Dôvodom je ich nespokojnosť s aktuálnou situáciou vo firme a avizované hromadné prepúšťanie, v rámci ktorého od júla do septembra o prácu môžu prísť stovky ľudí. Pričom na úrade práce majú už konkrétnych viac ako 350 mien, prevažne zamestnancov z výroby.

SES Tlmače počas 70 rokov doslova živili celý región Levíc. Závod v najlepších časoch dával prácu až 7-tisíckam ľudí. V súčasnosti má podnik 550 zamestnancov. Tlmačské strojárne boli dlho významným európskym dodávateľom kotlov pre teplárne, elektrárne a spaľovne. Teraz oznámili koniec ich výroby. Podľa vedenia spoločnosti za tento negatívny dopad môže to, že padli dôležité projekty, a to dokonca aj veľký kontrakt v Čechách v hodnote viac než 170 miliónov eur. Preto teraz hrozí, že výpoveď dostanú aj tí, ktorí vo fabrike odrobili celý život.

Odpracovali celý život

Medzi dlhoročných zamestnancov patria aj kolegovia Vladimír a Ondrej. Obaja už majú niekoľko rokov pred dôchodkom a takéto niečo vôbec nečakali. „Bude tu bieda. Ďalšia hladová dolina. Odrobil som tu 41 rokov, a teraz ma vyhodia. Robil som tu učňovku aj maturitu. Pôjdem na úrad práce, a potom budem musieť ísť do predčasného dôchodku,“ hovorí Vladimír Volár (61) so slzami v očiach. „A čo tí, čo majú malé deti, robia tu aj manželské páry, majú pôžičky, hypotéky. S nimi čo? Oni teraz vyhodia robotníkov a pod značkou budú vyrábať ďalej. Keď chcú skončiť, nech skončia a odídu preč. To je normálne riešenie,“ dodáva rozhorčený muž.

Hlavu v smútku má aj jeho rovnako starý kolega Ondrej Bača (61). „Človek sa tu zodral, a kam teraz pôjde?“ hnevá sa muž a dodáva: „Nielen my, ale aj tí mladší, kde si budú hľadať robotu?“ Podľa neho ide o veľmi náročnú prácu, ktorú viacerí robili celý život a takéto niečo si vôbec nezaslúžili. „My tu chceme robiť, je to ťažká robota, ale my sme naučení. Veď odtiaľto odchádzajú ľudia, ktorí už dobre nepočujú, kríže či kĺby majú zničené. Nie je to dobre, aby nás teraz odhodili, keď my od nich potrebujeme, aby nás podržali. Kde sa ja teraz zamestnám, kto ma zoberie?“ pýta sa nahnevaný Ondrej Bača.

Stretnutie riaditeľa s odborármi

V tom istom čase, ako sa konal protest, sa stretli odborári, zástupcovia zamestnancov a riaditeľ spoločnosti. Ich rokovania trvali približne hodinu. „Dostali sme prísľub, že sa budú snažiť robiť maximum, aby boli dopady minimálne,“ uviedol po stretnutí Jozef Šumeraj, predseda ZO OZ KOVO SES Tlmače. Následne reagoval aj generálny riaditeľ výrobcu.

„Dnes sme si potvrdili, že dnešný štrajk bol vykopávanie otvorených dverí, lebo manažment hľadá riešenia. Vlastník sa správa zodpovedne, podporuje v tejto chvíli firmu finančne. Určite nechceme zatvárať SES Tlmače. Splnili sme si iba legislatívnu povinnosť a nahlásili sme dá sa povedať maximálnu výšku počtu prepustených ľudí. Teraz riešime, aký bude ten cieľový stav. Všetko je otvorené a finálny výsledok niekedy na konci júna,“ uzavrel Paštika.