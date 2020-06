Konská sila prvýkrát vyťahovala zakliesnené stromy z Hornádu: Slovenský raj upratuje žrebec Mišo

Zaslúži si obdiv a odmenu! Volá sa Mišo a má 11 rokov. Poslúcha na slovo a je veľmi silný.

Svoju pracovitosť dokázal tento šikovný kôň v Slovenskom raji, kde v ťažko prístupnom teréne priamo v koryte Hornádu vyťahoval popadané a zakliesnené kmene. S furmanom Lukášom Hudákom (31) v národnom parku urobili poriadok už za zhruba hodinu.

Konská sila sa uplatnila neďaleko Čingova, kde by sa mechanizmy nedostali. V neprístupnom teréne v koryte Hornádu mala voda hĺbku niekde až 1,5 metra! Drevená hať pritom vytvárala nebezpečenstvo, že sa tam po veľkej vode nahromadí odpad. „Mišo to zvládol výborne, išiel v pohode. Vôbec sa nevzpieral. Aj sa okúpal. Do vody išiel pracovať vôbec prvýkrát a celkom sa mu to pozdávalo,“ prezradil furman Lukáš Hudák z Markušoviec, ktorý sa živí ťažbou dreva. Podľa neho je 11-ročný kôň mimoriadne šikovný a takáto práca mu nie je cudzia. „Mišo hravo potiahne aj dva kubíky dreva, čiže zhruba 1,5 tony!“ povedal Hudák. Odmenou pre pracovitého žrebca bol ovos.