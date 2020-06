Demitrová ako jediná žena na elektronických MS v hokeji: Zúfalci ma často posielajú do kuchyne

Reálnych hokejových MS sme sa tento rok nedočkali, a tak pozornosť vo svete pútajú aspoň tie elektronické.

Oči fanúšikov sa špeciálne upierali na slovenský tím, ktorého farby hájila aj žena – jediná na celom turnaji. Sandra Demitrová (26) v rozhovore pre Nový Čas prezradila, aké to je byť ženou medzi gamermi, ale aj to, či je s Pavlom Demitrom († 36) v príbuzenskom vzťahu, alebo sú len menovci.

Ako sa umiestnil slovenský tím na elektronických MS IIHF?

- Vo štvrťfinále sme v stredu prehrali s Kanadou 0:4 na zápasy. Títo chlapci patria medzi špičku a sú zrejme najväčší favoriti na celkové víťazstvo. Boli od nás lepší, ale mali aj trochu šťastie. Celkovo som spokojná, tešila som sa z každého úspechu - od prvej výhry nad Lotyšmi až doteraz.

- Nie som na to zvyknutá.Na jednej strane je to príjemné, no na druhej strane je to zvláštne, že sa o mňa médiá zaujímajú len preto, lebo som ženská gamerka.

Ako na vás reagujú oponenti?

- Niekto sa na mňa pozerá ako na niečo nezvyčajné. Ale tí, čo ma poznajú, sú už na mňa zvyknutí. Niektorí gameri sa s tým doteraz nevedia zmieriť, že som vlastne dievča, ktoré dokáže hrať videohry. Názory sú rôzne.

- Bohužiaľ, áno, aj s negatívnymi. Často sa stáva, že ma niekto začne posielať do kuchyne a podobne.Napríklad po spomínanej prehre vo štvrťfinále ma zamrzeli určité negatívne komentáre. Zároveň ma to však motivuje, keď mi ľudia neveria.

Hrá sa na elektronických MS o prize money?

- Áno, hralo sa aj o finančné ohodnotenie, ale napríklad aj o vstupenky na budúcoročné MS, rôzne memorabílie a podobne. Ceny boli rôzne.

- V niektorých krajinách áno. Na Slovensku nie. Viem o ľuďoch, ktorí sa dokážu uživiť aj e-športovým hokejom.Bodaj by sa v budúcnosti hraním dalo zarábať aj u nás.

Čo robíte v živote vy? Študujete, alebo pracujete?

- Som logopedička. Hranie je pre mňa len hobby. Alebo taká bokovka, ktorou si môžem prilepšiť. Keby však bola možnosť zarábať si čisto e-športom, určite by som nad tým rozmýšľala.

Ako ste sa vlastne dostali k hraniu?

- Videohry ma bavia od detstva. K hokeju som sa dostala, keď vyšla NHL 09. Som veľký fanúšik hokeja, takže mi to prišlo prirodzené.

- Iba rekreačne. Ale áno, na korčuliach som stála.

Ľudí hneď zaujme vaše meno – Demitrová. Ste s Pavlom Demitrom len menovci, alebo vás spájajú aj príbuzenské vzťahy?

- Sme naozaj rodina. Síce vzdialená, ale rodina. S Paľkom som sa dokonca aj stretla, keď som mohla mať tak 5 rokov. Bližšie sme sa však nepoznali, nestretávali sme sa nejako pravidelne.