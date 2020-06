Spoveď hrdého otecka Tomiho Kida: Kto vybral meno bábätku?

Má dôvod na úsmev! Bývalý boxer a šéf slovenskej federácie Tomi Kid Kovács (42) je už štvornásobným otcom.

Z prvého manželstva má dve deti, terajšia polovička Dominika mu po Kristiánovi (8) včera ráno porodila v galantskej nemocnici ďalšieho synčeka Dávidka!

Tomi Kid Kovács sa fotkou svojho štvrtého potomka pochválil včera ráno na sociálnej sieti. „Celá rodinka sme veľmi šťastná, že malý Dávidko i manželka Dominika sú v poriadku,“ vyjadril sa pre Nový Čas hrdý otecko, ktorý bol aj pri pôrode. „Bol som aj predtým pri pôrodoch, takže nemohol som si dať ujsť ani tento,“ zasmial sa Tomi.

Obrovskú radosť z malého bračeka má aj starší syn Kristián. „Bol som ho zobrať zo školy, tak­že mal obrovskú radosť, že konečne uvidí svojho bračeka, a aj z toho, že sa nemusí učiť. Povedal mi, že teraz, keď je maminka v nemocnici, tak on bude pár dní doma šéfom a môžeme pozerať telku do polnoci a jesť horalky,“ pokračoval Kovács, ktorý prezradil aj to, kto vybral malému Dávidkovi meno. „Bol to práve Kristiánko,“ dodal na záver Tomi.