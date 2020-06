Generálna prokuratúra tvrdo reaguje na Šeligov krok ohľadom Jankovskej: Toto mu asi uniklo!

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) podal podnet generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi, aby prešetril postup prvej námestníčky generálneho prokurátora Viery Kováčikovej.

Podľa Šeligu mala rozhodnúť o prekvalifikovaní skutkovej podstaty, za ktorú má byť súdená Monika Jankovská, a tým nemá byť stíhaná ako verejný činiteľ, aby ju bolo možné odsúdiť na menší trest. O zmiernení kvalifikácie pri obvinení Jankovskej informoval Denník N. K Šeligovmu podnetu generálny prokurátor Slovenskej republiky uvádza, že odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci vedenej na Úrade špeciálnej prokuratúry v kauze Búrka.

,,V predmetnej trestnej veci prvá námestníčka generálneho prokurátora JUDr. Kováčiková žiadny pokyn na zmenu právnej kvalifikácie dozorujúcej prokurátorke neuložila. Netreba snáď opakovane zdôrazňovať, že všetky opravné prostriedky proti uzneseniam o vznesení obvinenia boli zamietnuté bez toho, aby sa zmenila právna kvalifikácia. Podávateľovi zrejme uniklo, že za súčasnej právnej úpravy vedenie generálnej prokuratúry dozorujúcej prokurátorke Úradu špeciálnej prokuratúry ani takýto pokyn vydať nemôže. Za právnu kvalifikáciu skutku totiž v plnej miere zodpovedá práve dozorujúca prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry," informovala za generálnu prokuratúru hovorkyňa Andrea Predajňová.

,,Právna kvalifikácia závisí od dokazovania v prípravnom konaní a zadovážených dôkazov, ktoré môžu odôvodňovať prísnejšiu i miernejšiu kvalifikáciu v tejto trestnej veci a pokiaľ dozorujúca prokurátorka oznámila zmenu miernejšej kvalifikácie, takýto postup bol prinajmenšom predčasný. Znovu zdôrazňujeme, že vyšetrovanie je na začiatku, vo veci je potrebné vykonať množstvo dôkazov a po ich vyhodnotení bude reagované aj ustálením právnej kvalifikácie, tak ako vo všetkých trestných veciach, v ktorých sa vedie trestné stíhanie," znie v stanovisku.

,,Na záver len treba dodať, že podávateľovi by malo byť známe, že v prípade podania obžaloby definitívne a s konečnou platnosťou o právnej kvalifikácii skutkov každého z obvinených, resp. obžalovaných, rozhodne nezávislý súd. Takže úvahy o tom, ako "kto chce komu napomáhať" sú len čistým vytĺkaním politického kapitálu, čo je v trestnom konaní absurdné a neprípustné a možno ho považovať za otvorené zasahovanie do nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní. Alebo sme snáď dospeli do doby, keď sa prokurátor má báť vysloviť svoje právne úvahy, v tomto prípade nezáväzné, ktoré nie sú súladné s názorom politikov?" odkazujú z generálnej prokuratúry Šeligovi.