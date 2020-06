Ivan Mikloš oslávil okrúhle šestdesiate narodeniny: Od Dzurindu dostal takýto odkaz!

Ivan Mikloš v utorok oslávil šesťdesiatku. Vtipným listom si naňho spomenul jeho politický partner Mikuláš Dzurinda.

Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš tvorili nerozlučnú dvojicu na politickej scéne, no ich dobrý priateľský vzťah pretrváva aj v osobnom živote. Expremiér tak na svojho kamaráta nezabudol ani na jeho okrúhle výročie a venoval mu homorný list.

"Ivanovi Miklošovi k 60-tke

2. júna oslávil Ivan Mikloš 60 rokov. Podstatnú časť svojho života strávil v politike. Z toho významnú časť tejto pozoruhodnej Ivanovej politickej éry sme prežili spolu. Uvedomil som si, že politika dala dokopy vela zaujímavých dvojíc. V Poľsku to boli bratia Kaczynski, v Nemecku politika spojila Adenauera s Erhardom, ale aj Kohla s Genscherom, v Rusku Putina s Medvedevom, u nas Kňažka s Budajom, ….no, ale aj mňa s Miklošom. Niet azda článku o mne, v ktorom by sa nepísalo aj o Ivanovi. A naopak. Som tomu rád a teší ma to. Aj keď je pravda, že som v tomto vzťahu neraz trpel. Neviem, ako sa to stalo, ale ak pozvali niekoho do komisie na súťaž krásy, tak to bol vždy Ivan. Ked pozývali niekoho z nás na katolícky odpust, tak som to bol vždy ja. Pamätám si na jednu júlovú nedeľu, keď Ivan hodnotil baby na súťaži Miss Spiša, ja som kráčal hore levočskou horou na odpustovú slávnosť. No, ale zato som sa Ivanovi aj pomstil. Všetci zainteresovaní vieme, že Ivan je lepší cyklista, ako ja. Napriek tomu mi pred pár dňami volal známy športový komentátor Stano Pavlík a pýtal sa ma, či súhlasím so znením otázky, ktorú chcú položiť účastníkom nejakého kvízu. Tá otázka znela: Kto je najlepším slovenským cyklistom všetkých čias: a) Peter Sagan; b) Jan Svorada; c) Mikuláš Dzurinda? Chcel som mu povedať, že Mikloš je lepší, ale potom som si povedal, nebuď blbec. Napriek tomu, že Ivan má 60 a ja 65, mám pocit, že nás ešte čaká celkom rušná budúcnosť. Dúfam, že nedopadneme tak, ako iná známa dvojica: Milan Lasica - Tomáš Janovic. Tí keď sa stretnú v kaviarni, tak si sadnú, objednajú kávičku a potom údajne mlčia. Už si vraj povedali všetko. Pravda je, že majú už cez 80. Tak dúfam, Ivan, že my dvaja si budeme mať čo povedať ešte aspoň ďalších 20 rokov a že to, čo si povieme, bude mať hlavu aj pätu.

Milý Ivan, prajem Ti všetko najlepšie!

Miki"