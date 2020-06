7 spôsobov ako si užiť kultúru a umenie z domu – pohodlne a zadarmo!

Postupne sa už síce vraciame do akéhosi nového normálu, no stále ešte trávime veľa času doma. Chýbajú nám hudobné festivaly, zajedanie napínavého filmu popcornom v preplnenom kine či cestovanie spojené s objavovaním zahraničných pokladov. Kým sa teda vrátime do „pred-koronavírusového“ normálu, užime si ešte kultúru a umenie z bezpečia našich domácností. Veď aj to má určite niečo do seba!

EÚ podporuje sektory kultúry a tvorivej činnosti vrátane mnohých online aktivít a vďaka tomu môžete využiť hneď sedem tipov, ako si vychutnať umenie a kultúru priamo z pohodlia vášho gauča. 1. Objavte svet opery pomocou Operavision - platformy na streamovanie opery Chceli ste niekedy zažiť majstrovské diela Mozarta a Pucciniho? Nemusíte už viac otáľať, pretože Operavision vám ponúka bezplatné streamy z popredných európskych operných domov. Každý mesiac sa na tejto stránke objaví hneď niekoľko predstavení na špeciálnu tému. Aprílový program sa napríklad zameral na Taliansko – slávne rodisko opery. Zistite aké operné zážitky sú na programe v nasledujúcich dňoch. 2. Rozšírte svoje literárne horizonty s cenou EÚ za literatúru Radi čítate a hľadáte stále nové literárne horizonty? Studnicou čitateľskej inšpirácie vám môže byť aj Cena EÚ za literatúru, ktorá oslavuje najlepších súčasných európskych spisovateľov. Na jej webovej stránke si môžete stiahnuť diela všetkých víťazných autorov od roku 2009 (v ich pôvodnej jazykovej verzii či v anglickom preklade). Navyše, ak by ste sa chceli podeliť o svoje zážitky z čítania s ostatnými, stačí sa pripojiť k online knižnému klubu EUPL na facebooku. 3. Sledujte kvalitné televízne programy na ARTE Kultúrny televízny kanál ARTE vysiela a streamuje programy v anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom, poľskom a španielskom jazyku. V ponuke má množstvo dokumentárnych filmov, drám, seriálov, hudby i digitálnych zážitkov, pričom väčšina z nich je vyrobená v Európe. 4. Zbierky Europeana – vaša brána k európskemu umeniu, histórii a dedičstvu Europeana, ktorá spája viac ako 3700 múzeí, knižníc, archívov a audiovizuálnych centier naprieč Európou, vám ponúka bezplatný prístup k miliónom kníh, umeleckých diel, videí i hudbe. Europeana vám prináša široký záber zábavných aktivít od pútavých online výstav, cez originálne blogy až po možnosť stiahnuť si netradičné umelecké pozadie pre váš ďalší videokonferenčný hovor... Každý si tu jednoducho nájde to svoje! 5. World Heritage Journeys Europe (Cesty po európskych lokalitách svetového dedičstva) Väčšina lokalít európskeho dedičstva je v súčasnosti pre návštevníkov uzavretá. To však neznamená, že si nemôžete vychutnať ich krásu online. Platforma World Heritage Journeys Europe vám umožňuje vybrať si zo 4 rôznych trás: starobylej, romantickej, kráľovskej i podzemnej Európy. Online prehliadky trás vám môžu ideálne poslúžiť na plánovanie budúcej dovolenky či cestovateľské snívanie. 6. Nalaďte sa do rytmu s Music Moves Europe Talent Awards Neviete prestať s hľadaním nových hudobných inšpirácií? Zaostrite preto na ceny MME Talent Awards a užívajte si hudbu najlepších európskych začínajúcich umelcov. Medzi predchádzajúcich víťazov týchto cien patria napríklad aj Adele, Stromae, Dua Lipa a Rosalia. Špeciálny hudobný rebríček top 100 sa aktualizuje každý piatok a určite výborne poslúži na doplnenie vášho hudobného repertoáru. 7. Filmová noc doma Čo majú spoločné filmy „Amélia z Montmartru“, „Daj mi tvoje meno“, „Favoritka“ či „Bolesť a sláva“? Všetky tieto filmy získali na ich produkciu finančný príspevok z EÚ. Od roku 1989 podporila Kreatívna Európa a jej program MEDIA mnohé filmy, ktoré neskôr získali viaceré filmové ocenenia. Objavte čaro týchto filmov aj vy z pohodlia svojho domova. Je tu vhodná chvíľa na to, aby ste dobehli svoje filmové resty. A nezabudnite na popcorn! Viac informácií o európskych témach nájdete na www.europa.sk.