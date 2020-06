Trump a Obama o protestoch v USA: Jeden spomína armádu, druhý nádej

Americký prezident Donald Trump sa domnieva, že nebude potrebné do ulíc miest poslať vojakov, aby nastolili poriadok v súvislosti s protestmi po úmrtí černocha George Floyda po tvrdom zákroku belošského policajta.

Trump to povedal v rozhovore s televíznou stanicou Newsmax TV. "To záleží, nemyslím si, že to budeme musieť urobiť," odpovedal šéf Bieleho domu na otázku, či by do miest kvôli protestom, ktoré na niektorých miestach prerástli v násilnosti, poslal armádu. Agentúra Reuters pripomína, že prezident skôr povedal, že by v štátoch, ktoré nedokázali potlačiť násilné demonštrácie, mohol nasadiť armádu.

Obama vidí nádej

Bývalý americký prezident Barack Obama vo vlne protestov, ktorú vyvolalo úmrtie černocha George Floyda po tvrdom zákroku belošského policajta, vidí nádej na pokrok v boji proti "inštitucionalizovanému" rasizmu, ktorý podľa neho v Spojených štátoch pretrváva. Prvý černošský šéf Bieleho domu tiež vyzval starostu amerických miest, aby po konzultácii s verejnosťou zmenili pravidlá pre políciu ohľadne používania násilia.

Podľa Obamu sú udalosti z posledných dní "skvelou príležitosťou, aby ľudia precitli a uvedomili si skryté trendy" v americkej spoločnosti. Obama hovoril prostredníctvom naživo vysielaného videoprenosu z Chicaga, kde žije. Mladým nebelošským obyvateľom Spojených štátov odkázal, že chce, "aby si uvedomili, že na nich záleží, že na ich životoch záleží, že záleží na ich snoch". "Mali by ste mať možnosť učiť sa a robiť chyby a viesť pekný život, bez toho aby ste si museli robiť starosti, čo sa stane," povedal tiež mladým ľuďom Obama, otec dvoch dcér.

Agentúra Reuters o Obamovej príhovore napísala, že sa zásadne líšil od slov, aká v posledných dňoch, keď niekde protesty prerástli v násilnosti, volí jeho nástupca v prezidentskom úrade. Republikán Donald Trump vyhrážal, že potlačiť demonštrantov pošle vojakov a vyzval guvernérmi jednotlivých štátov, aby boli "tvrdšie" a ovládli ulice miest.