Nový pivovar v Rimavskej Sobote: Prácu tam nájdu stovky ľudí

Dovedna 300 stálych a približne 500 sezónnych pracovných miest sľubuje vytvoriť v Rimavskej Sobote spoločnosť Architecture and design studio z Veľkého Šariša, ktorá chce v meste postaviť nový pivovar. Svoj zámer prezentovala v liste mestským poslancom a na júnovom zasadnutí o ňom informoval aj viceprimátor Ladislav Rigó.

„Niektoré z plánovaných technológií sú dokonca také, ktoré ešte neboli projektované a realizované nielen v Európe, ale aj vo svete. Sú to ekologické a úplne nové progresívne technológie s minimálnym dosahom na životné prostredie,“ tvrdí v liste poslancom riaditeľ spoločnosti František Kurilla. Dodáva, že s výstavbou by chceli začať v októbri tohto roka a rozpočtové náklady by mali dosiahnuť okolo 100 miliónov eur. Po dokončení by pivovar podľa jeho slov mal mať ročnú produkciu do 100.000 hektolitrov piva.

Ako uviedol Rigó, spolu s primátorom Jozefom Šimkom už s podnikateľom rokovali a podľa predbežnej dohody by pivovar mohol stáť v severnej časti mesta, v lokalite, kde samospráva plánovala vytvoriť priemyselný park.konkretizoval viceprimátor, podľa ktorého by celý projekt mal spolufinancovať nemecký partner investora.

Spomenul tiež, že s investorom sa slovne dohodli na príprave projektovej dokumentácie. „Povedal, že by chcel začať stavať už od októbra 2020. Ale kým prejdú všetky papierovačky, predpokladám, že tento termín nestihneme,“ poznamenal Rigó. Ako pokračoval poslanec Roman Vaľo, list od investora berie iba ako informatívnu správu, keďže sa z neho dozvedeli len veľmi málo.

„Fakt iba nejaké predpokladané investičné náklady a určité obdobia výstavby, ktoré ja z môjho pohľadu hodnotím ako naozaj optimistické, lebo tohto roku určite nezačnú stavať. To sú veľké stavby a je tam potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie,“ podotkol Vaľo. Doplnil, že ho ale teší záujem o Rimavskú Sobotu a možnosť vytvorenia pracovných miest. „Avšak na to, aby sme sa vedeli kvalifikovane a správne rozhodnúť, je nám potrebné doručiť oveľa podrobnejšie informácie,“ zakončil.