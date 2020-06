Konflikty psičkárov v Bratislave rieši magistrát: Primátor apeluje na obyvateľov, toto viac neignorujte!

Hlavné mesto spísalo základné pravidlá pre majiteľov psov a zriadilo preto aj špeciálnu stránku pesbratislavy.sk. Primátor Matúš Vallo na sociálnej sieti uviedol, že v meste sa stretávajú záujmy majiteľov štvornohých miláčikov a nepsičkárov, ktoré občas eskalujú do zbytočných konfliktov.

Mesto prostredníctvom stránky apeluje na psičkárov, aby si po svojom psovi zakaždým upratali, pretože ak tak nespravia, hrozí im pokuta a prispievajú k zdravotným rizikám. Magistrát upozorňuje, že pravidlá voľného pohybu psov, teda pohybu bez vôdzky, sú v bratislavských mestských častiach rôzne. Mesto však odporúča voľný výbeh psa predovšetkým na miestach, ktoré sú na to vyhradené.

„Vstup so psom je zakázaný najmä na detské ihriská, pieskoviská či cintoríny,“ uviedlo mesto, ktoré na webe pripravuje mapu, ktorá pomôže majiteľom psov zorientovať sa, kde v Bratislave sa dá prechádzať so psami a ktorým miestam je potrebné sa vyhnúť. „(Ne)zodpovednosť niektorých psičkárov je pre nepsičkárov problém, z ktorého vzniká konflikt,“ vysvetlil Vallo. Bratislavská samospráva vysvetľuje, že v mestských lesoch je podľa zákona možné sa so psom poprechádzať, avšak musí byť na vôdzke. Vo vozidlách MHD musia byť psy držané na krátkej vôdzke a majú mať náhubok.