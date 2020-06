Trump zúri: V bunkri som sa neskrýval! Poviem vám, čo som tam robil

Americký prezident Donald Trump sa v stredu pokúsil vysvetliť svoju prítomnosť v podzemnom bunkri Bieleho domu pri piatkových protestoch pred prezidentskou rezidenciou tým, že tam vykonával inšpekciu.

V rozhovore s Fox News Radio povedal, že v "maličkej" miestnosti bol len chvíľku a odmietol, že by sa tam skrýval. "Povedali, že by to bola vhodná chvíľa ísť dolu a pozrieť sa, pretože to niekedy možno budete potrebovať," uviedol Trump.

Niekoľko zdrojov televízie CNN situáciu popísalo inak. Podľa nich bol Trump v zhone odvedený do bunkra, kde pri intenzívnych piatkových protestoch strávil skoro hodinu. Podľa jedného zo zdrojov tam boli spolu s ním odvedení aj jeho syn Barron a prvá dáma Melania. Trump v rozhovore s Brianom Kilmeadom z Fox News Radio povedal, že do bunkra išiel vo dne, nie v noci, kedy sa odohrávali protesty pred jeho rezidenciou. "Bol som tam na malinkú, kratučkú chvíľu," povedal prezident s tým, že to bola "skôr inšpekcia".

Trumpa podľa CNN hlboko rozčúlili správy, že sa skryl v bunkri, a trval potom na tom, že sa vyfotí pred bránami Bieleho domu. Práve to nakoniec viedlo k jeho návšteve neďalekého kostola, kde zapózoval s bibliou. Trump v rozhovore s Fox News Radio uviedol, že bunker navštívil už v minulosti a bol tam "dvaapolkrát". Aj v týchto prípadoch podľa neho išlo o prehliadku miestnosti.

Trump naďalej čelí kritike za svoju cestu na fotografovanie pred kostolom svätého Jána neďaleko Bieleho domu, ktorému predchádzalo násilné rozohnanie pokojného protestu. Ku kritike sa pridal aj rad duchovných. Tí poznamenali, že Trump do kostola nevošiel, nepomodlil sa a bibliu použil skôr ako rekvizitu. Trump ale trvá na tom, že sa jeho návšteva stretla s pochvalou a povedal, že duchovným sa veľmi páčilo, že tam išiel s bibliou. "Nepáčilo sa to len druhej strane, viete, tej odporujúce-opozičnej strane, ako sa hovorí," povedal. "Deň predtým kostol spálili, počul som, akí milí a úžasní tí demonštranti tam boli. Naozaj? Tak prečo spálili kostol?" pýtal sa. Trump tiež povedal, že nevedel o tom, ako boli zahnaní demonštranti v parku pred jeho návštevou kostola. CNN uvádza, že pri svojom vystúpení v Ružovej záhrade Bieleho domu musel počuť zábleskové granáty a pri ceste ku kostolu bol vo vzduchu stále cítiť slzný plyn.