Superstáristka Diana Kovaľová žila donedávna v Španielsku: Pre kariéru zvažuje radikálny krok

Ide jej karta! Najmladšia, no zároveň aj najospevovanejšia účastníčka SuperStar Diana Kovaľová (15) sa nakoniec neprebojovala na stupienok víťazov, no ušlo sa jej druhé miesto.

Napriek tomu, že sa na jej konte neobjavila mastná suma a titul víťazky jej ušiel len o chĺpok, mladá študentka neklesá na duchu. Ako totiž Novému Času Diana prezradila, už teraz, len pár dní po veľkom finále, dostala lukratívne pracovné ponuky. Práve pre ne sa plánuje presťahovať na Slovensko zo španielskej Malagy, kde doteraz žila.

Na mladú Dianu Kovaľovú sa od začiatku súťaže pozeralo ako na benjamínku, no vďaka obrovskému talentu bola nielen pre porotu jednoznačnou favoritkou. Všetci piati členovia totiž na ňu peli len chválu a dokonca sa zdalo, že o víťazovi je dávno rozhodnuté. Všetkých preto šokovalo, že nakoniec skončila na druhom mieste a prvenstvo jej vyfúkla kolegyňa Barbora Piešová.

Napriek tomu, že blondínka nakoniec titul Česko Slovenkej SuperStar nevyhrala, rozhodne na duchu neklesá. V rozhovore pre Nový Čas totiž Diana priznala, že už dostala lukratívnu pracovnú ponuku. „Hej, rysuje sa už niečo, dostala som nejaké ponuky, ale ešte je skoro o tom hovoriť a nechcem to zakríknuť,“ priznala mladučká speváčka, ktorá pre našliapnutú kariéru dokonca zvažuje aj radikálny krok.

Diana sa totiž narodila v španielskej Malage, kde dodnes aj s rodičmi žije, no pre kariéru na Slovensku je ochotná sa sem presťahovať. „Keď sa niečo rozbehne, tak určite by som sa chcela veľmi presťahovať, lebo by som sa tomu chcela venovať a živiť sa tým. Teda hudbou a spevom,“ dodala Kovaľová. Diana sa pritom na život na Slovensku môže poriadne pripraviť, pretože aj s najbližšími tu plánuje stráviť nejaký čas.

„Zatiaľ sme minimálne celé leto na Slovensku. Veľmi sa teším, lebo milujem Slovensko,“ priznala študentka, ktorá má rodinu roztrúsenú po celej krajine. „Teta aj s priateľom žije v Bratislave a ostatnú rodinu, ako sú babka a iní, mám na východe,“ povedala Novému Času blondínka.

V Španielsku ju nechceli

Účasť v šou SuperStar pritom nie je jej jediná skúsenosť s vystupovaním. Okrem toho, že sem-tam sa pred divákov postaví aj v sprievode rodičov, ktorí sa živia hudbou, v minulosti skúsila šťastie vo viacerých súťažiach. „Bola som tu na Slovensku, keď som skúšala Česko Slovensko má talent, ale to som bola ešte veľmi mladá a nebola som taká vyspievaná,“ prezradila nám Diana, ktorá totiž na sebe v posledných rokoch tvrdo drela.

„Okrem toho som skúšala aj viaceré súťaže v Španielsku, ale tam to bolo o niečom inom. Myslela som si, že je to o speve, ale tam bol iný problém, a to, že som cudzinka. Hneď som videla a na kastingu som cítila, že tam akoby nie som vítaná,“ dodala na záver Kovaľová.