Dráma v živom vysielaní: Reportérka začala zúfalo kričať, tie zvuky vás budú mátať

"Prepáčte, ja... Niekto práve prišiel a skúšal ma... prišiel sem muž a zdrapil ma, nie je ozbrojený.. Práve sem niekto prišiel a silno ma zdrapil. Nie je ozbrojený. Práve ma tu nejaký muž silno schmatol,“ to sú slová, ktoré zo seba vysúkala šokovaná moderátorka Sophie Walsh, ktorá tesne pred prepojením do živého vysielania zažila traumatické „dobrodružstvo“.

Keď už stála pred kamerou, niekoľko sekúnd pred prepojením do štúdia, pribehol k nej muž a podľa svedkov kričal „allahu akbar“ a mal byť ozbrojený skrutkovačom. Celý incident sa odohral, keď novinárka spolu so štábom prinášala priamy prenos z protestov proti policajnej brutalite a rasizmu v Londýne. Nine's Europe Correspondent Sophie Walsh has been assaulted live on air while covering upcoming protests from London. @sophie_walsh9 #9News pic.twitter.com/C7Oin84kiy — Nine News Perth (@9NewsPerth) June 3, 2020

Ako informuje web News, duchaprítomne zareagoval kameraman, ktorý sa okamžite na útočníka rozbehol a spacifikoval ho pomocou stojana na osvetlenie. Potom ho držal, až kým neprišli policajti, ktorí podľa najnovších informácií vyšetrujú muža kvôli vyhrážkam smrťou a držaniu zbrane.

Otvoriť galériu Moderátorka Sophie zažila počas živého vstupu poriadne nepríjemný zážitok. Zdroj: Twitter/ Sophie Walsh