Liečbu má na dosah! Alexejka, ktorý bojuje s ťažkou diagnózou, delia od dvojmiliónového lieku už len týždne

Osemmesačný Alexej z Nového Mesta nad Váhom bude tretí chlapček, ktorý dostane extrémne drahý liek.

Úspešnú liečbu už majú za sebou jeho rovesníci Riško (2) a Alex (22 mes.). Všetci traja sa liečia na najťažšiu formu spinálnej svalovej atrofie SMA1. Liek za dva milióny eur by mohol rozkošný Alexejko (8 mes.) dostať už o pár týždňov. Poisťovňa oznámila, že životne dôležitý liek mu preplatí.

Alexejko sa narodil spočiatku ako zdravé dieťatko a mamička bola nesmierne šťastná. Zakrátko však prišli prvé problémy. „Všimla som si však, že má nejaké hlboké dýchanie. Najskôr ma doktori presviedčal, že je všetko v poriadku, no keď sme prišli z nemocnice domov, opak bol pravdou. Naša detská lekárka povedala, že to nie je v poriadku. Začal sa kolotoč vyšetrení a diagnóza bola jasná. Mali sme šťastie v nešťastí, pretože veľmi rýchlo zistili, čo malému je. Chlapček má spinálnu muskulárnu atrofiu typu 1,“ prezradila nešťastná mamina Andrea. Rozhodla sa však nevzdať a urobiť všetko pre to, aby jej milované dieťa malo šancu žiť lepší život.

Rovnako ako Riško (2) a Alexko (22 mes.), ktorí už podanie lieku majú za sebou, aj Alexkova rodina rozbehla verejnú zbierku. Peniažky od dobrých ľudí pribúdali, žiaľ, stále to nestačilo. Našťastie zasiahla chlapčekova poisťovňa, ktorá liečbu za dva milióny preplatí. „V Unione sme sa rozhodli žiadosť Alexeja schváliť. V tejto chvíli už rokujeme s výrobcom lieku,“ uviedla Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotnej poisťovne Union.

Rodina okatého chlapčeka je nesmierne vďačná a nevie sa dočkať okamihu, kedy ich milované slniečko dostane liek, ktorý mu môže výrazne zlepšiť kvalitu života. „Momentálne je to celé v štádiu vyjednávania medzi poisťovňou a výrobcom lieku. Verme však, že už liek máme na dosah,“ teší sa mamička Andrea.

Dobré správy si v stredu vypočuli aj rodičia najmenšej bojovníčky Moniky. „Moja zdravotná poisťovňa mi dnes schválila preplatenie lieku, preto sa rodičia rozhodli, že peniažky z transparentného účtu, ktorý bol vytvorený, vám budú vrátené späť. Vzhľadom na to, že peniažky z vytvorenej facebookej zbierky, aukcií, dražieb a vkladov v hotovosti nie je možné vrátiť, rozhodli sme sa ich venovať a rozdeliť medzi Teuška, ktorý ich veľmi potrebuje na operáciu nožičiek a Livinku, ktorá je skrátka výnimočná, ale, bohužiaľ, trpí Canavanovou chorobou. Ja aj moji rodičia sme vám všetkým neskutočne vďační za vašu pomoc a podporu,“ podelili sa so skvelou správou rodičia malej Moniky na Facebooku. Ešte v marci tohto roka sa rozhodla uhradiť liečbu svojej poistenke Amélii aj štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa.