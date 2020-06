V Hrabušiciach na Spiši majú strach z nákazy: Do tejto školy neprišiel ani jeden žiak

Hola, hola, škola volá! Tá hrabušická (okr. Spišská Nová Ves) je však stále bez žiakov.

Aj keď priestory včas kompletne nachystali na riadne vyučovanie a vydezinfikovali, záujem zo strany rodičov bol minimálny. Pre obavy z možnej nákazy tak doma zostalo až 250 detí nižších ročníkov a takisto aj 90 škôlkarov.

Hoci sa žiaci od 1. júna mohli vrátiť do školských lavíc, škola a aj vedľa stojaca kontajnerová škôlka v obci Hrabušice stále zívajú prázdnotou. „Nevieme, či nebude druhá vlna a máme veľké obavy z tohto vírusu.vraví Andrea Kroščenová (39), mama prváčika Sebastiána (9) i piatačky Lucie (13).

„Mnohí boli pripravení, že žiaci nastúpia do škôl až od septembra,“ povedala terénna pracovníčka Gabriela Lipovská. Preto starostka Hrabušíc za zriaďovateľa nemala inú možnosť a školu s celkovo až 411 žiakmi neotvorila.Až 70 percent je z marginalizovaných skupín, no je paradoxom, že tí, ktorí by vyučovanie najviac potrebovali, majú teraz strach. Z tých, ktorí aj mali záujem, však viacerí otcovia pracujú v zahraničí, preto boli isté riziká a výsledkom je, že sme školu neotvorili,“ reagovala starostka Jana Skokanová.

Stalo sa tak aj napriek tomu, že v škole pripravili všetko načas, vrátane dezinfekcie. „Naďalej vyučujeme dištančnou formou cez edupage, mobily a aj osobne, lebo až do 40 percent žiakov nemá prístup k internetu. Dostávajú pracovné zadania, distribuujeme ich priamo k žiakom. Pevne však veríme, že v septembri začneme konečne normálne fungovať,“ povedala riaditeľka miestnej základnej školy Alena Rerková. Zatvorená ostala aj susedná materská škôlka, do ktorej z 90 detí rodičia prihlásili len 10.