Ďalšie veľké uvoľňovanie opatrení: Nabudení športovci zaplnili fitká, ako to v nich funguje

Nadišiel deň, na ktorý čakali nadšenci športu. Vláda a odborníci konečne povolili vstup verejnosti do fitnescentier.

Dnu však môžu ľudia ísť len v prípade, ak budú dodržiavať prísne hygienické podmienky a stroje, činky a miesta si po odcvičených sériách vydenzifikujú. Nový Čas zisťoval, ako to v rôznych centrách na Slovensku funguje a ako situáciu vnímajú majitelia.

Hoci je cvičenie na čerstvom vzduchu prospešné pre organizmus, nie každého baví. Niektorí nadšenci nedajú dopustiť na spaľovanie kalórii v moderne vybavených priestoroch, kde majú poruke všetko potrebné náradie. Otvoreniu sa potešil aj majiteľ fitnescentra NKMC Branislav Križák. „Bol som milo prekvapený, keď som zbadal známe tváre,“ prezradil majiteľ s tým, že najviac návštevníkov majú počas dopoludňajších hodín. Napriek tomu, že sa športovci otvoreniu fitiek tešia, ich prevádzka a fungovanie sa nezaobídu bez prísnych hygienických opatrení, ktoré budú musieť návštevníci striktne dodržiavať. „Klienti musia pochopiť, že obmedzenia sú robené hlavne pre nich, nie pre nás. My od nich vyžadujeme to, čo je bežné, no nie všetci to splnia,“ prezradil Branislav, podľa ktorého si budú musieť cvičiaci po sebe vydezinfikovať činky a, samozrejme, používať aj vlastný uterák.

Novinkou je aj vyhradený čas na kompletnú dezinfekciu športového priestoru. „O 12 vždy zatvárame a otvárame znovu o 15. Medzitým ten inštruktor, ktorý má zmenu, vykoná dezinfekciu ešte raz,“ hovorí o zavedených novinkách majiteľ fitka, ktorý dodal, že špeciálnym čistiacim dňom bude sobota. Rovnaké pravidlá dodržiavajú aj vo fitnescentrách FIT UP. „Naši členovia sú zodpovední. Nosia si svoj uterák, po každom cvičení na strojoch si dezinfikujú ruky a prístroj. Šatne, sprchy a toalety dezinfikujeme každú hodinu a každé ráno máme objednanú upratovaciu službu, ktorá detailne čistí celé štúdio, vrátane strojov,“ prezradila Jana Trellová z marketingu.

Predĺžia platnosť permanentiek

Podľa slov Križáka čaká všetkých ešte veľa práce a proces absolútneho uvoľnenia pravidiel môže zabrať ešte veľa času. Majiteľ sa navyše obáva, že sa nájdu ľudia, ktorí sa do fitka nevrátia, pretože ich postihnú finančné problémy. Preto ich chce motivovať ústretovým krokom, aj keď to bude znamenať ďalšiu stratu. „Veľkou kotvou, ktorú si ešte dlho ponesieme, sú kompenzácie klientov, keďže musíme predlžovať permanentky,“ uzavrel Križák.

Chýbalo to každému, Košice

Radosť z otvorenia fitnescentier neskrývajú ani tí, ktorým pre vládne opatrenia proti šíreniu nákazy chýbalo cvičenie s osobným trénerom. „Do posilňovne sa teším stále, lebo mám skvelého trénera. Sme tu po veľmi dlhej dobe, každému to už chýbalo. Ten čas, čo sme museli čakať na znovuotvorenie, sa mi zdal veľmi dlhý,“ myslí si Erika Torociová (24). Na spoločný tréning vo fitku sa tešil aj jej tréner Peter Košarko (33). „Som si istý, že rovnako sa radujú aj moji klienti, keďže konečne môžeme ďalej pracovať na pekných postavách,“ dodal s úsmevom.

Rúško som mal pre istotu, Bratislava

Po dlhej pauze sa do priestorov fitnescentra tešil aj Martin (33), ktorý si zatrénoval v interiéri po vyše 2 mesiacoch. „Po príchode do fitka som si musel vydenzifikovať ruky, aby som mohol začať cvičiť,“ prezradil Martin, ktorý v stredu ráno navštivíl jedno z Fit Up fitnescentier. Nebola to však jeho jediná povinnosť. Po cvičení musel vydenzifikovať aj činky a ostatné náradie. „Rúška pri cvičení sú dobrovoľné, no ja som ho pre istotu mal,“ dodal sympatický muž.

Klientov púšťajú cez turniket,Banská Bystrica

Svoje brány otvoril aj športový klub Dracula Gym. „Ľudia sa už nevedeli dočkať a čakáme doslova nával. Samozrejme, že dodržiavame opatrenia. Máme 10 m2 na klienta. Môžeme mať otvorené šatne, sprchy so zvýšenou hygienou, pravidelne dezinfikujeme, dezinfekcia je pri vstupne a aj na viacerých miestach šport zóny. Vedieme takisto evidenciu klientov, dnu chodia cez turniket, takže máme presnú evidenciu,“ uviedol Vladimír Piperek, manažér Dracula Gymu s tým, že otvorenia sa už nevedeli dočkať ani Richard (26) a Viktor (26).

Už bolo naozaj načase, Košice

Otvoreniu vnútorných športovísk sa potešil aj Ján Marčišin (46), osobný tréner bojových športov. „Doteraz som denne robil kruhové tréningy, ale len doma alebo vonku. Nedá sa to porovnať s vybavenou telocvičňou, kde máte mechy aj všetko potrebné vybavenie. Už bolo naozaj načase, aby sa športoviská otvorili, hlavne ak človek od svojich šiestich rokov, teda celý život, boxuje,“ povedal.

Nabiehame do pôvodného režimu, Košice

Podľa majiteľa Bodva Sport clubu sa na túto fázu uvoľnení čakalo naozaj dlho. „Cvičiaci nebudú musieť nosiť rúška, čo je skvelá správa. Od rána máme nápor ľudí, mnohí telefonujú a pýtajú sa, aké sú podmienky na cvičenie. Nabiehame prakticky do pôvodného režimu. Záujem je veľký aj preto, lebo mnoho ľudí ešte nechodí do práce a má voľný čas,“ prezradil Stanislav Jurač (44).

Plavárne, Košice

Mestskú krytú plaváreň Košice otvoria s jednodňovým oneskorením.

Mali mať otvorené, ale nestalo sa tak. Mestskú krytú plaváreň Košice otvoria s jednodňovým oneskorením. Podľa jej riaditeľa boli dôvodom posunutia otvorenia o jeden deň neskoro uvedené informácie z Úradu verejného zdravotníctva k tomu, ako majú postupovať. „Konkrétne informácie úrad uverejnil až v utorok večer, čiže nám trvalo jeden deň, aby sme vedli na nich reflektovať a splniť podmienky, ktoré boli stanovené,“ odôvodnil Vladimír Hlivák. Plaváreň je už viac ako týždeň otvorená pre športové kluby a športovcov. „Pre verejnosť otvárame od štvrtka 4. júna. Aktuálne vybavujeme priestory dezinfekčnými prostriedkami na ruky. Taktiež sa pripravujeme na to, aby sme mohli monitorovať počty návštevníkov, nakoľko sú obmedzené metrami štvorcovými. Rovnako zaškoľujeme personál aby vedeli ako postupovať, nakoľko zvyšujeme intenzitu upratovania a dezinfekcie všetkých priestorov,“ dodal Hlivák.

Botanické záhry, Košice

Pozornosť najmä malých zvedavcov pútal bazén pre vodné rastliny s farebnými rybičkami.

V rámci 5. fázy uvoľnovania opatrení zavedených vládou počas koronavírusovej pandémie sa otvorili aj vnútorné priestory zoo a botanických záhrad. Prví návštevníci do skleníkov košickej botanickej záhrady zavítali už v skorých ranných hodinách. Pozornosť najmä malých zvedavcov, samozrejme, v sprievode rodičov, pútali obrovské kaktusy i sukulenty, ale aj bazén pre vodné rastliny s farebnými rybičkami. A hoci vzdialenosť medzi cudzími osobami sa skrátila, rúško na tvári musia ľudia v interiéroch povinne nosiť aj naďalej. Ako prezradil riaditeľ Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v dôsledku koronakrízy nemohli zorganizovať napríklad ani pravidelnú výstavu Motýle exotických trópov. „Máme však iný program, kde sa nám podarilo dohodnúť preloženie výstavy bonsajov, ktorá mala byť na prelome apríla a mája. Chceli by sme zachovať všetky ďalšie akcie, ktoré máme pripravené na august a jeseň,“ dodal Pavol Mártonfi s tým, že predpokladaná strata na vstupnom do botanickej záhrady dosiahne do konca júna okolo 30.000 eur.