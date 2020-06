Premiér Matovič na prvej zahraničnej návšteve v Prahe: Dilema vo vládnom špeciáli a obavy o Zemana

Otvárame hranice. Prvé zahraničné cesty nového premiéra sú zvyčajne formálne stretnutia a oťukávanie s kolegami iných krajín.

Igor Matovič (47) v stredu zavítal do Českej republiky k Andrejovi Babišovi (65) a prekvapivo oznámili zásadnú dohodu, ktorú riešili aj s epidemiológmi oboch krajín. Od dnešného dňa sa totiž dajú prekročiť hranice z oboch strán krajín bez problémových kontrol či iných obmedzení.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Schôdzku oboch premiérov poznačili opatrenia súvisiace s koronavírusom. Matovič priletel s delegáciou niektorých vládnych ministrov aj odborníkov z krízového štábu.

Na letisku ich vítali slovenský a českí veľvyslanci. Limuzínou sa následne premiestnil k sídlu Babiša v Kramářovej vile. Keď vystúpil z limuzíny, obaja sa zvítali objatím v bielych rukaviciach a s rúškami na tvári. Ako jednu z prvých vecí oznámili uvoľnenie hraničného režimu, ktorý bol sprísnený pre pandémiu.

Povedali, že sa na tom dohodli pred dvomi dňami, od tej doby to ale držali ako tajomstvo. „Na slovenskej strane zostáva kontrola iných štátnych príslušníkov, ale s našou krajinou sa štát vracia do normálu,“ povedal Babiš s tým, že Slovensko je druhá najnavštevovanejšia destinácia. „Slováci a Česi sú odjakživa tak trochu ako siamské dvojčatá a s prísnym režimom na hraniciach sme všetci zažívali mnoho nepríjemností. Som rád, že sa postupne vraciame do normálu,“ skonštatoval Matovič. Otvorenie hraníc označil ako darček, ktorý priviezol zo Slovenska. „Od polnoci obnovujeme Česko-Slovensko,“ dodal. Otvorenie hraníc sa zatiaľ týka individuálnej dopravy, o vlakoch či autobusoch rokujú ešte ministri vnútra. Schôdzku s Babišom označil Matovič za neformálnu. „Očakával som viac formálnosti a dostal som obrovskú priehršť ľudskosti. Dokumenty, ktoré mi pripravili, som ani neotvoril,“ uviedol po stretnutí.

Rakúsko ruší kontroly, pravidlá zostávajú

Rakúsko od štvrtka zruší kontroly na hraniciach so všetkými susednými štátmi s výnimkou Talianska. „Pri vstupe do Rakúska nebudú od zajtra nijaké kontroly,“ uviedol rakúsky minister Alexander Schallenberg. Dodal však, že obmedzenia na rakúskych hraniciach s Talianskom zostanú v platnosti aj naďalej. Rakúsko už v piatok znova otvorilo hotely, penzióny a kempingy s tým, že je potrebné dodržiavať pravidlá spoločenského odstupu a hygienické opatrenia. Ak však pôjdete do Rakúska, vycestovať je možné len na 48 hodín. Ak sa vrátite po tomto termíne, stále platí, že na Slovensku pôjdete do karantény.

Dilema o rukaviciach v špeciáli Otvoriť galériu Dilema o rukaviciach v špeciáli Zdroj: čtk Súčasťou delegácie vo vládnom špeciáli boli aj členovia vlády - vicepremiérka Veronika Remišová, minister vnútra Roman Mikulec, minister financií Eduard Heger či šéf diplomacie Ivan Korčok. Okrem nich šli na oficiálnu návštevu aj členovia permanentného krízového štábu Robert Mistrík a Ján Mikas. Krátko pred vystúpením Matovič zisťoval, či má uvítacia delegácia ochranné rukavice. Keď zistil, že má, nasadil si ich aj on a zvítal sa tak s veľvyslancami, ktorí čakali na letisku.

Tajomný premiér Otvoriť galériu Tajomný premiér Zdroj: čtk Matovič povedal, že s konzíliom odborníkov preberal otvorenie hraníc s viacerými štátmi, no oznámil to zatiaľ len pre Česko. Okrem toho však riešili aj európsky fond obnovy, o ktorom sa rokuje na úrovni Európskej únie. Česko má k peniazom, ktoré štáty dostanú na obnovu po koronakríze, výhrady, Slovensko je s výškou 8 mld. eur spokojné. Matovič zároveň oznámil, že spolu s českou vládou sa stretnú na spoločnom zasadnutí v Slovenskom raji. Termín zatiaľ neohlásili.