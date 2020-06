To chcelo odvahu! Neuveríte, na čom si pochutnával McGregor

Írska hviezda MMA Conor McGregor (31) vie na seba upútať pozornosť za každých okolností.

Inak tomu nebolo ani počas bežného slnečného dňa, ktorý strávil so svojou rodinou v rodnom Írsku. Vystavený slnečným lúčom na lehátku sa zrazu fanúšikom rozhodol predstaviť svoju novú stravovaciu pochúťku. A nebolo ňou nič iné, ako mŕtve včely. Ešte predtým, ako si na včele pochutil, sa spýtal niekoho v pozadí: "Si si istý, že to nie sú osy? Osy nie sú dobré, len včely," načo mu hlas odvetil: "Len ich jedz ako želé. Vidíš ten med, čo z nich ide?." Potom sa už nebránil a včelu hodil do úst.

Zdá sa, že McGregor si našiel nový zdroj bielkovín, ktorý nepochybne potrebuje, aby sa udržal vo forme pred prípadným návratom do klietky.