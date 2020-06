Pani z Oravy netušila, aké peripetie jej spôsobí naoko obyčajný balík: Toto si radšej nikdy neobjedávajte

Zásielku s bažantími pierkami zaistili príslušníci finančnej správy na vyclievacej pošte v Žiline.

Dôvodom bolo chýbajúce povolenie, ktoré mal dovozca predložiť v rámci opatrení proti obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Žilina Božena Chríbiková.

"Bažantie pierka si nechala zo Spojených štátov amerických poslať pani z Oravy. Zrejme ani netušila, že naoko obyčajný tovar podlieha zákazom a obmedzeniam. Na vyclievacej pošte v Žiline, kde sa balík s tovarom podrobil colnej kontrole, nevedela predložiť potrebné doklady, a tak jej ho nemohli prepustiť," vysvetlila hovorkyňa CÚ.

Pri preclievaní exemplárov sa príslušníci finančnej správy musia riadiť Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (CITES). "Zahŕňa aj pierka živočícha patriaceho medzi druhy, ktoré nie sú bezprostredne ohrozené vyhynutím, no mohli by sa nimi stať, ak by obchod s nimi nebol podriadený prísnym opatreniam. Preto ich nie je možné doviezť z tretích krajín bez vopred vybaveného povolenia," vysvetlila Chríbiková.

Zaistené pierka budú slúžiť na vzdelávacie účely.