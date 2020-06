Nový prieskum Focusu o nedeľnom zákaze predaja: Možnosť zostať doma zmenila názor Slovákov, takto to vidia odborníci

Budú obchody v nedeľu zatvorené nastálo? Táto otázka už dlhšie polarizuje spoločnosť aj politikov.

Veronika Remišová (44) zo strany Za ľudí nedávno navrhla kompromis, podľa ktorého by si zamestnanci v obchodoch mohli v nedeľu uplatniť výhradu vo svedomí a ich zamestnávateľ by to musel akceptovať.

Nový prieskum agentúry Focus ukazuje, že kým doteraz chcela väčšina Slovákov obchody v nedeľu zatvoriť, po takomto zarámcovaní diskusie viacerí zmenili názor. Nový Čas zisťoval, čo si o zatváraní obchodov myslia obchodníci a odborníci.

Voľné nedele sú ťažkým orieškom, ktorý sa politikom nedarí rozlúsknuť. Kým väčšina poslancov OĽaNO presadzuje, aby boli obchody v tento deň zatvorené, liberáli z SaS nesúhlasia. „Po skončení koronakrízy sa obchody v nedeľu môžu opäť otvoriť, tak znie dohoda na koaličnej rade,“ povedala hovorkyňa Richarda Sulíka Katarína Svrčeková. Jediné, čo šéf liberálov v minulosti pripustil, bolo akceptovanie výhrady vo svedomí. Premiér Igor Matovič však pred pár dňami avizoval, že sa ho ešte pokúsi presvedčiť. „Chcem, aby sme sa riadili zdravým rozumom,“ ozrejmil predseda vlády.

Nový prieskum agentúry Focus sa zameral na spomínaný kompromis. Agentúra sa respondentov pýtala, či by schválili zákaz nedeľného predaja, ak by pracovníci maloobchodu mohli využiť výhradu vo svedomí a nepracovať v nedeľu, ak nechcú. Podpora pre zatvorené obchody v nedeľu klesla na polovicu. Za možnosť otvorených obchodov v nedeľu s možnosťou výhrady svedomia bolo 47 % a za zatvorené prevádzky 50 %. Avšak až 69 % opýtaných si myslí, že dať zamestnancom na výber je dobrý nápad.

Ako zlý ho hodnotí pätina respondentov. Prieskum ukázal aj to, že otvorené obchody chcú najmä mladší ľudia a tí, ktorí bývajú vo väčších mestách. Podľa predstaviteľa platformy Ako dlho vydržíme Petra Papanka čísla ukázali, že existujú oveľa lepšie riešenia než by bol celoplošný zákaz predaja v nedeľu. Ešte prednedávnom mali Slováci iný názor. Prieskum agentúry Focus pre Denník N, ktorý bol realizovaný o týždeň skôr, ukázal, že by zatvorené obchody privítali oveľa vrúcnejšie ako teraz. Respondentov sa však pýtali len to, či sú za nedeľný zákaz predaja a kompromis o výhrade svedomia nebol spomínaný. Voľné nedele mali podporu 40,3 % opýtaných a 32,1 % bolo „skôr“ za zákaz nedeľného predaja.