Štartu sezóny sa nemienia vzdať: F1 nezastaví ani koronavírus!

Ani v prípade pozitívneho testu na ochorenie COVID-19 u niektorého z jazdcov či pri odstúpení tímu vedenie prestížneho motoristického seriálu F1 nezruší aktuálnu sezónu.

Informoval o tom šéf spoločnosti Liberty Media ako vlastníka motoristického seriálu F1 Chase Carey. Vedenie seriálu sa tak chce vyhnúť situácii z marca, keď pred Veľkou cenou Austrálie malo niekoľko členov tímu McLaren pozitívny test na koronavírus a stajňa sa rozhodla v Melbourne neštartovať. Výsledkom napokon bolo zrušenie štartu sezóny F1. Tá by sa mala začať v júli dvoma pretekmi v Rakúsku na okruhu Red Bull Ring v Spielbergu - jazdiť by sa malo 5. a 12. júla.

"Ak niektorý tím nebude môcť jazdiť, nespôsobí to zrušenie pretekov. Budeme mať presné postupy, podľa ktorých budeme postupovať v prípade výskytu infekcie, aby to nespôsobilo rušeniu súťaží," prezradil Carey na oficiálnom webe F1. "Ak bude mať pozitívny test jazdec, tím by mal mať v takom prípade zálohu," pokračoval.

Keďže jednotlivé stajne F1 majú široké tímy mechanikov a iného personálu, pričom nie všetci budú môcť cestovať na preteky,Podľa Careyho každý podstúpi test pred príchodom do každého dejiska VC a potom sa podrobí testom aj každý druhý deň. "Tímu budú fungovať v jednej bubline, v rámci ktorej budú menšie bubliny. Takto eliminujeme stretávanie sa osôb z rôznych sfér pôsobnosti," ozrejmil Carey.

Uvedomuje si tiež, že v motošporte nie je vždy možné dodržiavať odporúčaný dvojmetrový odstup od ďalších osôb. "Napríklad pri zastávke monopostu v boxoch a výmene pneumatík toto dodržať jednoducho nemôžeme. Pracujeme však na tom, aby sme mali príslušné procedúry na zníženie rizika prípadného prenosu ochorenia," dodal Carey.