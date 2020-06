Britský premiér Johnson reaguje na smrť Georgea Floyda: Je to neospravedlniteľné

Britský premiér Boris Johnson v stredu odsúdil zabitie neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda policajtom, ku ktorému došlo minulý týždeň v americkom meste Minneapolis.

To, či o tejto téme hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, však Johnson neuviedol, napísala agentúra AFP. "Myslím si, že to, čo sa stalo v Spojených štátoch, bolo strašné, neospravedlniteľné," povedal premiér v britskom parlamente, keď sa po prvý raz verejne vyjadril k tomuto brutálnemu incidentu. "Všetci sme to videli na našich obrazovkách a ja úplne rozumiem právu ľudí voči tomu, čo sa stalo, protestovať," dodal.

Johnson zároveň uviedol, že protesty by mali prebiehať zákonným a rozumným spôsobom. Na otázky, či sa o tejto téme zhováral s Trumpom, odpovedať odmietol. Incident, ktorý viedol k úmrtiu Georgea Floyda odsúdili aj predstavitelia britskej polície. "Stojíme pri všetkých tých na celom svete, ktorí sú zhrození a vydesení zo spôsobu, akým prišiel George Floyd o život," uviedli v spoločnom vyhlásení.

Stovky Londýnčanov v nedeľu porušili nariadenie o obmedzení voľného pohybu počas koronakrízy a zhromaždili sa pred veľvyslanectvom USA či v Hyde Parku na znak solidarity s protestmi, ktoré vypukli po celých Spojených štátoch. Metropolitná polícia zadržala 23 ľudí a ďalším desiatim osobám udelila pokuty za porušenie pravidiel. Protesty sa konali aj v Liverpoole a Manchestri, ako aj v iných mestách.

George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Po zatknutí sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť, ktorú okolostojaci nakrútili na video, vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností.