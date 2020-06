V americkom Missouri dvaja súrodenci vo veku sedem a šesť rokov zobrali starým rodičom auto a išli sa voziť.

Po ceste však havarovali a na mieste zomreli. Smutnú správu pre CNN potvrdil zástupca tamojšej polície Andy Bell. Chlapci jazdili po ceste v Jackson County, východne od Kansas City. V jednom momente vybočili doprava a vyleteli do vzduchu. Otvoriť galériu Životy detí pri havárii vyhasli. Zdroj: Twitter/sheriffforte Následne vrazili do zvodidiel, dopadli na zem a opäť sa ocitli vo vzduchu. Auto zasiahlo napínacie lano pri ceste, prevrátilo sa, vrazilo do stromu a skončilo na streche, pričom začalo horieť. Deti nepoužili bezpečnostné pásy.