Matovič o rozhodnutí otvoriť hranice s Českom: Toto bol zlomový bod

Zlomovým bodom pri úvahách o možnom otvorení česko-slovenských hraníc bol názor konzília odborníkov.

Predseda vlády SR Igor Matovič to uviedol po rokovaní so svojím českým náprotivkom Andrejom Babišom v rámci stredajšej pracovnej cesty v ČR.

Jednou z tém stretnutia premiérov bol aj cezhraničný režim. "Hneď ako to v pondelok odobrili odborníci, zavolal som pánovi Babišovi, aby sme sa dohodli na otvorení hraníc," uviedol Matovič.

"Obe krajiny sú ako siamské dvojčatá, zviazané spoločnou históriou, osobnými i rodinnými vzťahmi. To odlúčenie a reštrikcie na hraniciach sme preto mnohí brali veľmi citlivo. Preto som rád, že zavádzame režim bez obmedzení," skonštatoval Matovič.

Premiéri pripomenuli, že na slovenskej strane ostane kontrolný režim v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín. Babiš zdôraznil, že na strane ČR bol o uvoľnenie režimu na hraniciach veľký záujem. Poukázal pritom na to, že Slovensko je pre ČR druhou najvýznamnejšou exportnou krajinou a rovnako druhou najpreferovanejšou turistickou destináciou pre Čechov.

Predseda vlády SR Igor Matovič (vľavo) a český premiér Andrej Babiš

"Je preto dôležité, aby sme spoločne podporili cestovný ruch, keďže aj Slováci stále viac cestujú do ČR, čo je, samozrejme, dobre," uviedol Babiš.

Otázka verejnej medzinárodnej autobusovej a vlakovej dopravy je otázkou diskusií, uviedli premiéri. "Budem rád, keď sa to úplne vráti do normálu," povedal Babiš. Matovič v tejto súvislosti poukázal na vážnosť hlasu konzília odborníkov. Myslí si však, že ak epidemiológovia odsúhlasili úplné otvorenie hraníc s ČR, mohlo by sa to týkať akejkoľvek formy dopravy.

Podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa môže otváranie hraníc so susednými krajinami zo strany SR pokračovať. "Možno sa dočkáme podobného kroku na budúci týždeň aj v prípade ďalších krajín, no všetko závisí od priamych rokovaní predstaviteľov štátov," povedal Mikas.

Obaja premiéri vyzdvihli nadštandardné vzťahy oboch krajín, Babiš zhodnotil stredajšie diskusie ako konštruktívne, milé a priateľské. Matovič podľa svojich slov predpokladal, že stretnutie bude formálnejšie. "O to viac som milo prekvapený ľudskosťou a atmosférou na tomto stretnutí," skonštatoval.

Zároveň oznámil, že najbližšie spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády sa uskutoční v lokalite Slovenského raja.

Matoviča počas stredajšej pracovnej cesty v Prahe prijme aj prezident ČR Miloš Zeman a stretne sa aj s predsedami oboch komôr českého parlamentu. Na záver programu položí v spoločnosti krajanskej komunity veniec k soche Milana Rastislava Štefánika na pražskom Petříne.