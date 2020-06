Český šport dostane poriadnu injekciu: Reakcia Halinárovej vás pobaví

Predseda vlády Andrej Babiš a šéf Národnej športovej agentúry Milan Hnilička predstavili program reštartu športu v Českej republike.

Vďaka programu s názvom COVID-Sport, ktorý schválila vláda ČR, sa športové organizácie môžu tešiť na pomoc v celkovej hodnote miliarda českých korún, čiže v prepočte 37 659 000 eur. Tieto financie majú za úlohu pokryť športovým organizáciám, zariadeniam či klubom výpadky, ktoré súvisia s koronavírusovou krízou v športe. Informuje o tom vláda ČR na svojom oficiálnom portáli.

"Schválili sme zvýšenie rozpočtu na šport o jednu miliardu korún. Celkovo sa blížime k číslu 9 miliárd na tento rok. Som presvedčený, že budúci rok túto čiastku aj prekročíme. Tieto dotácie by mali byť určené najmä pre malé športové kluby. A najmä si želáme, aby športovali naše deti," vyhlásil premiér Českej republiky Andrej Babiš.

Český predseda vlády spresnil, že štátna pomoc je rozdelená do troch kategórií. Prvou sú športové organizácie, ktoré prevádzkujú športové zariadenia postihnuté dopadmi núdzového stavu v krajine. Ide o športové zariadenia, ktoré museli byť úplne zatvorené alebo fungovali v obmedzenom režime, ale fixné náklady museli ich majitelia uhrádzať. Do druhej kategórie patria športové organizácie, ktoré nemohli usporiadať plánované akcie, do ktorých vložili nemálo peňazí bez možnosti ich navrátenia v budúcnosti. Treťou kategóriou sú športové organizácie, ktoré museli uhrádzať nájomné za užívanie svojho priestoru bez ohľadu na to, že koronakríza a vládne opatrenia s ňou spojené im neumožnili ich otvorenie a využívanie na športovú činnosť.

"Cieľom programu je udržať športovú infraštruktúru vo funkčnom stave tak, aby po ukončení mimoriadnych opatrení bolo možné nadviazať na ich využitie," vysvetlil Milan Hnilička, niekdajší skvelý český hokejový brankár. Podľa jeho slov žiadať o pomoc pri reštarte športu môžu aj organizátori národných a medzinárodných akcií za účasti športovcov z viacerých klubov či verejnosti. "Nepatria sem však ligové, pohárové či priateľské športové zápasy dvoch súperov, rovnako tréningy, sústredenia a výcvikové tábory," doplnil Hnilička.

Kompetentní doplnili, že žiadosti o finančnú pomoc je možné podávať prostredníctvom príslušných webových stránok od polovice júna. Nasledovať bude schvaľovací proces a peniaze sa budú prideľovať až do vyčerpania celkovej schválenej čiastky. "Vyplácanie by sa malo začať v polovici júla. Športové organizácie môžu žiadať peniaze aj na viacero účelov, napríklad na prevádzkovanie svojho zariadenia a tiež ako kompenzáciu za zrušenú športovú akciu. Vyplácať sa bude priamo žiadateľom, teda športovým klubom a telovýchovným jednotám," vysvetlila vláda ČR.

Na opatrenia českej vlády zareagovala vo svojom statuse na facebooku aj bývalá reprezentantka SR v biatlone Martina Halinárová-Jašicová. "Myslím si, že idú dobrou cestou. Veď oni sú vlastne v športe 100 rokov pred Slovenskom. Tí Česi uvažujú niečím iným ako tu u nás?"