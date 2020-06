Tajný žúr porotcov a súťažiacich rieši polícia: Porušenie zákona po SuperStar!

V nedeľu Česko a Slovensko spoznali svoju novú SuperStar, víťazkou speváckej šou sa stala Barbora Piešová.

Po finále v Prahe sa porotcovia Pavol Habera, Leoš Mareš, Marián Čekovský a Patricie Pagáčová spolu so súťažiacimi a realizačným štábom vybrali na spoločnú párty. Ako však pripomína denník Blesk, všetky podniky v Česku majú pre pandémiu koronavírusu povinnosť zatvoriť o 23:00 hod. Lenže osadenstvo zo SuperStar popíjalo až do pol siedmej ráno a to dokázateľne vo vnútri baru.

Očividným porušením zákona sa zaoberajú policajti. ,,V súčasnosti môžeme potvrdiť, že sa prípadom zaoberáme a zisťujeme, či nedošlo k priestupkovému konaniu,“ povedala Blesku hovorkyňa polície Lucie Drábková.

Na žúr hviezd speváckej súťaže môže najviac doplatiť prevádzkovateľ pohostinstva v Prahe, kde sa afterpárty konala. ,,Podľa zákona o ochrane verejného zdravia mu hrozí maximálne pokuta 3 milióny korún. Práve on musí zaistiť, aby nebolo otvorené po 23. hodine. Postih hosťom hrozí len vtedy, ak nechcú opustiť priestor v požadovaný čas, to potom rieši polícia,“ vysvetlila českému denníku hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Gabriela Štěpanyová.