Minister Doležal: Koncesionár D4/R7 dostal čas na predloženie ďalších dokumentov

Koncesionár D4/R7 dostane dodatočný čas na predloženie dokumentov, ktoré majú preukázať, či sporná stavba v rámci budovaného nultého bratislavského obchvatu je alebo nie je v súlade s verejným záujmom.

Bude mať na to navyše 90 dní. O predĺžení lehoty pre koncesionára rozhodol Špeciálny stavebný úrad. Vyhlásil to v stredu na brífingu minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Časť násypu na D4 však pravdepodobne bude musieť stavebník opraviť.

Doležal priblížil, že od januára sa uskutočňuje konanie o dodatočnom povoľovaní stavby. Ide totiž podľa jeho slov v podstate o čiernu stavbu, pretože nie je v súlade so stavebným povolením a staveným projektom. "Vzhľadom na to, že v stavbe je použitý iný materiál ako materiál, ktorý mal byť podľa stavebného povolenia, v podstate napĺňa táto stavba alebo tento úsek charakteristiky čiernej stavby," skonštatoval generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií rezortu dopravy Peter Varga.

Minister podotkol, že toto konanie môže mať dva výsledky. A to dodatočné povolenie stavby alebo odstránenie stavby. Ako dodal Varga, musia byť naplnené dve podmienky, aby mohlo byť vydané dodatočné stavebné povolenie, čím by sa stavba zlegalizovala. Stavba musí byť bezpečná z hľadiska statiky na prevádzku tak dlho, ako je naprojektovaná, a druhou podmienkou je súlad so životným prostredím. Koncesionár zatiaľ podľa neho doložil prvé posudky, podľa ktorých stavba po stavebno-technickej stránke spĺňa kritériá.

"Napriek tomu, že tam bol použitý nevhodný materiál, stavba je postavená tak, že to nebráni tomu, aby bola neskôr uvedená do užívania. Inými slovami to znamená - netreba ju odstrániť ako celok," poznamenal Varga. Zároveň však podľa jeho slov platí, že v niektorých častiach úseku sa preukázalo, že parametre presahujú normou stanovené hranice a časť násypu bude musieť stavebník opraviť.

Koncesionár tak musí predložiť dokumenty o stavebnej aj environmentálnej rovine stavby. Na základe toho bude môcť Špeciálny stavebný úrad rozhodnúť o súlade s verejným záujmom. Na to, aby mohlo byť vydané rozhodnutie, musí podľa Vargu koncesionár doložiť kladné záväzné stanovisko týkajúce sa ochrany životného prostredia. Doležal zdôraznil, že ak príde k povoleniu tejto stavby, tak to bude iba v prípade, keď bude preukázané, že stavba je staticky bezpečná a nemá negatívne vplyvy na životné prostredie.