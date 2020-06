Veľké plány s coburgovským kaštieľom: Jelšava sa usiluje o financie z nórskych fondov, toto by za ne mohli zrealizovať

Vytvorenie kultúrno-historického i remeselného centra a realizácia priestoru na ubytovanie v rámci takzvanej zážitkovej expozície. To sú podľa samosprávy mesta Jelšava v okrese Revúca ďalšie zámery, ktoré by v blízkej dobe chceli realizovať v priestoroch miestneho coburgovského kaštieľa v rámci jeho obnovy a prezentácie verejnosti.

Ako pre TASR uviedol primátor Milan Kolesár, na jednom z výjazdových zasadnutí vlády v regióne získali financie na vybudovanie prípojok inžinierskych sietí a od vyššieho územného celku dostali dotáciu na ich projektovú dokumentáciu. Siete sú podľa neho nevyhnutné na realizáciu zážitkového ubytovania v podobe presklených unimobuniek v objekte kaštieľa, ktoré však nebudú znamenať žiaden rušivý zásah do budovy.

„Dostali sme sa zatiaľ so sieťami až po budovu. Vybudovanie priestoru na zážitkový turizmus je zámerom občianskeho združenia (OZ) Čierne diery, ktoré by chcelo účelovo investovať svoje zdroje a na zvýšenie komfortu návštevníkov potrebujú inžinierske siete. Takže by sme ich chceli potiahnuť ešte ďalej až k ich bodu napojenia,“ vysvetlil Kolesár. Ako ďalej povedal, na obnovu kaštieľa sa mesto uchádza aj o finančný príspevok z Nórskeho finančného mechanizmu, odkiaľ žiada zhruba milión eur. Približne 700 000 eur má ísť na stavebnú časť a zvyšok na vybavenie zrekonštruovaných miestností a ďalšie aktivity v rámci zámeru.

„Projekt sleduje vytvorenie kultúrno-historického aj remeselného centra, kde by sa mali vytvoriť podmienky na organizovanie rôznych podujatí, pre spolkovú činnosť, ako i dielňa na naše tradičné remeslá.vysvetlil primátor, podľa ktorého sa Jelšava v minulosti týmto remeslom preslávila až za hranicami Uhorska.

Z nórskych fondov by v prípade úspechu mala byť zrekonštruovaná zadná, najstaršia časť kaštieľa. „Asi najžiadanejšie by bolo robiť časť do námestia, ale tam by sa ten milión zrejme stratil a nepokryl by náš zámer. Ak totiž aj budeme úspešní, spomínaný milión je len zhruba desatinou predpokladaného rozpočtu rekonštrukcie celého objektu,“ vysvetlil Kolesár. Doplnil, že doteraz vytvorili projektovú dokumentáciu, získali všetky vyjadrenia a žiadosť v novembri 2019 aj podali. „Zatiaľ prebieha jej vyhodnotenie," ozrejmil primátor, podľa ktorého by výsledok mohli vedieť do niekoľkých mesiacov.

Záchranné práce v jelšavskom kaštieli prebiehajú od roku 2015 s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci národného projektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Jeho priestory samospráva zároveň využíva na rôzne kultúrne i spoločenské podujatia a na požiadanie ich tiež sprístupňuje verejnosti.