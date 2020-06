Futbalisti zo Skalice sú po verdikte SFZ znechutení: Nebudeme komparz pre divadlo!

Rozhodnutie výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu o dohratí sezóny 2019/2020 v špeciálnom formáte šiestich tímov s celkovým počtom 11 zápasov nahnevalo zástupcov MFK Skalica aj FK Poprad.

Zatiaľ čo športový manažér Popradčanov Stanislav Šesták pre RTVS uviedol, že finančnými problémami zdecimovaný klub spod Tatier bude robiť len sparingpartnera ostatným do ukončenia súťaže, Dubničania na svojom klubovom webe otvorene napísali, že možno ani nenastúpia na zostávajúce štyri zápasy sezóny.

"Sme znechutení a vedenie klubu zvažuje, že hráči nenastúpia na tieto zápasy, poprípade uvažuje tiež o možnosti neprihlásiť sa v ďalšej sezóne do II. ligy. Kto vlastne rozhodol o tomto variante, keď Komisia pre riadenie II. ligy podala návrh na VV SFZ na predčasné ukončenie súťaže? Ale hneď v mailoch bola upozorňujúca veta na možnosť dohratia a nerozpúšťania mužstiev. Takže bolo už hneď jasné, že bude prijatý nejaký variant dohrávky. Teraz je už MFK B. Bystrica spokojná, má pred nami opäť 6-bodový náskok a dohrávať sa budú namiesto 12 len 4 zápasy? Dubnica si dokonca polepšila postavenie v tabuľke," napísali rozhorčení predstavitelia MFK Skalica.

Podľa tretieho tímu aktuálnej tabuľky II. ligy by bola určite spravodlivejšia tabuľka zo vzájomných zápasov medzi prvou šestkou. "Bodové rozdiely by boli menšie a pre divákov by to boli určite zaujímavejšie zápasy, ak by všetci mali ešte o čo hrať. Máme obavu, čo sa bude diať na ihriskách počas zápasov, ak sú v zákulisí prijímané takéto kontroverzné rozhodnutia. Cítime sa podvedení a zvažujeme či vôbec robiť ´komparz´ pre divadlo, ktoré predviedla B. Bystrica a Dubnica s presadením takéhoto variantu dohrávky," naznačili Skaličania.

Všetky návrhy ÚLK a Komisie pre riadenie II. ligy ich udržovali v tom, že sa už táto sezóna dohrávať nebude. "Prečo sa rozhoduje o dohrávaní 11 dní pred jeho začiatkom? Prečo neboli 2-3 varianty pripravené napr. už pred mesiacom? Mohli sme sa s nimi oboznámiť, pripravovať sa na dohratie a len čakať na schválenie vládou, poprípade hlavným hygienikom. Nadobúdame dojem, že sú tu opäť zákulisné hry, tak ako sme to sledovali počas celej jesennej časti a dohrávací model je ušitý na mieru," rozhorčene dodali predstavitelia klubu MFK Skalica.