Ukáž sa! na Instagrame a vyhraj

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenský olympijský a športový výbor pripravili pre mladých športovcov od 13 do 18 rokov špeciálnu výzvu. Ukážte sa na Instagrame a získajte zaujímavý finančný grant, ktorý Vám pomôže v rozvoji kariéry.

Prihláste sa a napodobnite Roberta Ruffíniho ml., ktorý sa stal víťazom grantového programu Ukáž sa! vlani. Mladým športovcom pomôže pri nadobúdaní komunikačných zručností na sociálnych sieťach aj populárny youtuber Expl0ited.

Vďaka Ukáž sa! sa Slovensko dozvedelo o unikátnom talente Roberta Ruffíniho ml. Venuje sa dvom športom, ktoré na prvý pohľad so sebou takmer nesúvisia – skoku do výšky a alpskému lyžovaniu. Atletiku má v génoch, veď jeho otcom je slovenský rekordér v skoku do výšky. K lyžovaniu sa dostal, keď mal osem rokov. Otec ho prihlásil do klubu, aby sa naučil správne lyžovať. Zimný šport ho začal baviť a začal ho kombinovať s atletikou. „Nie je náročné venovať sa obom športom. V zime lyžujem, v lete robím atletiku. Na lyžiarske sústredenia chodievam do Rakúska a pomedzi to trénujem atletiku. So školou sa dá športovanie tiež úplne v pohode skombinovať. V gymnáziu majú učitelia pochopenie pre moje aktivity,“ hovorí Róbert Ruffíni ml.

Najmä zimný šport je finančne náročný a financovanie nemôže byť iba na pleciach rodičov. Aj talentovaný športovec získaných 4000 eur z grantu Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru investoval predovšetkým do skvalitnenia prípravy. „Snažím sa byť vynikajúcim športovcom. Veľmi som chcel zapojením sa do programu Ukáž sa! pomôcť mojim rodičom s financovaním mojich športových aktivít. Šport mi dáva veľa životnej energie, optimizmu a sily prekonávať všetky výzvy v živote,“ hovoril Robert Ruffíni ml.

Otvoriť galériu Zdroj: SOŠV

Ruffíniho dnes môžu nasledovať ďalší mladí športovci od 13 do 18 rokov, stačí vyplniť do 21. júna prihlasovací formulár na stránke www.olympic.sk/ukazsa a po prihlásení počas dvoch prázdninových týždňov aktívne komunikovať na sociálnych sieťach. Na základe komunikácie i zápalu uchádzačov o grant pre šport následne vyberie správna rada Nadácie SOŠV 24 finalistov. Každý z nich má zaručených 1000 eur. Zároveň sa s nimi natočí video, ktoré bude súčasťou verejného hlasovania o víťaza Ukáž sa! „Nemusíš mať svetové úspechy, aby si sa mohol uchádzať o náš grant. Stačí, keď vieš svoju vášeň pre šport ukázať celému Slovensku a presvedčíš nás, že financie z grantu využiješ na to, aby si raz svetové úspechy dosiahol,“ znie hlavná myšlienka projektu.

Aj projekt Ukáž sa!, ktorého podporovateľmi sú aj Tipos, exkluzívny partner SOŠV, i Nadácia SPP, napĺňa jeden z cieľov Slovenského olympijského a športového výboru - podporiť mladých talentovaných športovcov. SOŠV pravidelne pomáha tým najtalentovanejším a vytvára im optimálne podmienky pre ich športovú prípravu s cieľom rozvíjať ich talent a eliminovať sociálne rozdiely. Tento rok podporil Ukáž sa! aj známy youtuber Expl0ited, vďaka ktorému sa účastníci dozvedia, či komunikujú správne na svojich sociálnych sieťach a čo môžu ešte vylepšiť.

Otvoriť galériu Zdroj: SOŠV

Aktívny na sociálnych sieťach je nielen Expl0ited, ale aj úspešný atlét, olympijský víťaz v chôdzi z Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth. „Sociálne siete sú podľa mňa veľmi dobrým komunikačným kanálom s fanúšikmi. Ich hlavnou výhodou je priamy zásah ľudí, ktorí sa o vás zaujímajú. Špeciálnou výhodou Instagramu je jednoduchosť. V dnešnej rýchlej dobe sa väčšine nechce čítať dlhé statusy. Fotka dokáže v sekunde povedať to, čo chcete. Na sociálnych sieťach vnímam pozitívne možnosť vzájomnej komunikácie aj s ľuďmi, s ktorými to inak nie je možné. Pre športovca je zaujímavá aj komerčná stránka sociálnych sietí. Má možnosť ponúknuť kvalitný obsah, osloviť tak široké publikum a to je pre firmy zaujímavé,“ povedal Matej Tóth.

Všetky informácie o grantovom programe Ukáž sa! sú na webe www.olympic.sk/ukazsa.