Richard Müller o období karantény: Slová, ktoré vysloví len málokto z nás

Napriek tomu, že svet sa zmietal v neistote, strachu a panike, doma u Richarda Müllera (58) vládla idylka.

Spevák si veľmi pochvaľuje, že počas koronakrízy mohol byť nerušene s rodinou a dokonca ho chytila chuť robiť nové piesne.

Introvertnejším ľuďom vyhovovalo, že posledné mesiace nemuseli riešiť spoločenské kontakty. Ocenili ste aj vy túto stránku korony?

Určite. Veľmi som si to užíval a bol som ďaleko aktívnejší ako pred koronou. Zložil som nejaké pesničky, čítal som veľa kníh, počúval som muziku. A najmä, čo ma najviac obohatilo, chodil som so svojím malým synom denne na dve hodiny do bratislavského Horského parku na prechádzky.

Veľmi vás bolo treba vyháňať, aby ste sa išli hýbať na čerstvý vzduch?

Trošku áno. Viem si predstaviť tráviť voľný čas aj inak.

Bolo vám po chuti aj to, že ste mali určitý pravidelný denný rytmus a nevalili sa na vás žiadne nečakané povinnosti?

Áno, to sa mi tiež páčilo.

Dá sa povedať, že ste boli ako trojica – vy, Vanda a Markus – oveľa intenzívnejšie spolu než kedykoľvek predtým?

Áno a aj toto mi veľmi vyhovovalo. Bol som oveľa častejšie a dlhšie so svojím synom, ako keď mám robotu.

V Číne kvôli korone rapídne stúpol počet rozvodov, skrátka vírus preveril vzťahy...

Tak to nás obišlo.

Ako to, že ste opäť začali robiť piesne?

Neviem. Texty stále nepíšem, aj keď verím, že sa k tomu ešte niekedy vrátim. Spolupracujem už dlhší čas s Petrom Uličným, ktorého považujem za výborného autora. Textuje mi aj pripravovaný album.

Predznamenáva ho čerstvý singel Anomália. Vraj už máte aj obal. Ako to?

Áno, spravili sme ho s mojím priateľom, fotografom Mayom Hircom. A práve ten obal ma inšpiroval k tomu, aby vznikli aj pesničky.