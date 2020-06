Trumpovi sa črtá súper do prezidentských volieb: Biden vyhráva primárky jednu za druhou

Bývalý americký viceprezident Joe Biden zvíťazil v primárkach Demokratickej strany vo všetkých siedmich štátoch, kde sa v utorok hlasovalo.

Republikánske primárky všade vyhral súčasný prezident Donald Trump, pre ktorého je však nominačný súboj len formalitou. Čaká sa už len na výsledky hlasovania z hlavného mesta Washingtonu, informovala agentúra AP. V utorok sa demokratické a republikánske primárky konali okrem Washingtonu v štátoch Pensylvánia, Indiana, Rhode Island, Nové Mexiko, Montana, Južná Dakota a Maryland.

Biden je posledným uchádzačom o nomináciu Demokratickej strany do novembrových prezidentských volieb. Všetci ostatní kandidáti sa už z boja stiahli. Bývalý viceprezident USA musí však naďalej zbierať delegátov, ktorých hlasy budú rozhodovať na augustovom zjazde v Milwaukee. Pre automatický zisk nominácie si ich musí zaistiť 1991. Väčšina bývalých súperov z demokratického tábora už Bidena v kandidatúre oficiálne podporila. V utorok tak urobil aj Julián Castro, ktorý ukončil boj o Biely dom na začiatku tohto roka.

Republikánsky nominačný zjazd sa mal pôvodne konať od 24. augusta v meste Charlotte v Severnej Karolíne. Prezident Trump ale uviedol, že sa bude musieť uskutočniť inde. Na twitteri to napísal krátko po tom, čo demokratický guvernér Severnej Karolíny Roy Cooper povedal, že kvôli šíreniu koronavírusu bude musieť byť zjazd výrazne menší, než sa plánuje, a nutnosťou bude dodržiavanie predpísaných rozstupov a nosenie rúšok. Na zjazd by malo podľa doterajších plánov doraziť okolo 19.000 ľudí. "Kvôli guvernérovi Severnej Karolíny sme teraz nútení sa poobzerať po inom štáte, ktorý by hostil Republikánsky celonárodný zjazd 2020," uviedol Trump na twitteri. Do akého štátu by takzvaný konvent chcel šéf Bieleho domu presunúť, ale neoznámil.

Republikánsky zjazd oficiálne určí kandidáta, ktorého strana vyšle do novembrových prezidentských volieb. Trump má však svoje miesto v súboji o Biely dom už v podstate isté. Šéfka Celoštátneho výboru Republikánskej strany (RNC) Ronna McDanielová uviedla, že začína "s návštevami mnohých miest a štátov", ktoré sa podľa nej ponúkli ako miesto konania zjazdu. Podľa zdroja agentúry AP chcú republikáni čoskoro navštíviť napríklad Nashville v štáte Tennessee.