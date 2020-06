Slovinsko sa pripravuje na príliv migrantov: Na hranice posielajú policajtov a armádu

Slovinsko posiela ďalších približne 1000 policajtov na hranice s Chorvátskom v súvislosti s očakávaným nárastom počtu migrantov smerujúcich do západnej Európy po uvoľnení opatrení zavedených počas pandémie nového koronavírusu.

Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na slovinské úrady. Polícia podľa svojich vyjadrení na hraniciach využíva prieskumné drony, infračervené kamery, kamery zachytávajúce pohyb a helikoptéry. Polícii so sledovaním hraníc pomáha aj armáda, pohraničná stráž a policajné psy.

Slovinský premiér Janez Janša a jeho Slovinská demokratická strana (SDS) zastáva rázny protiimigračný postoj, pripomína AP. Na hraniciach s Chorvátskom hliadkujú aj občania krajiny s cieľom zastaviť príliv migrantov.

Migranti vstupujú na územie Slovinska z Chorvátska v úsilí dostať sa do Talianska alebo Rakúska, ktoré so Slovinskom susedia. Odtiaľ sa chcú dostať do ďalších krajín Európskej únie.