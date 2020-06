Poľsko čakajú prezidentské voľby: Termín stále nie je jasný, umožnili hlasovať poštou

Poľsko je o krok bližšie k prezidentským voľbám. Tamojší parlament totiž v utorok schválil pravidlá umožňujúce hlasovať v nich poštou i osobne vo volebnej miestnosti. Voľby hlavy štátu by sa v Poľsku mali konať koncom júna.

Súčasný prezident Andrzej Duda, dôležitý spojenec vládnucej pravicovej nacionalistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS), bol podľa agentúry Reuters dlho považovaný za jasného favorita volieb.

Nedávne prieskumy verejnej mienky však ukázali, že jeho náskok sa znížil. Stalo sa tak najmä pre to, že hlavné opozičné zoskupenie - Občianska koalícia (KO) - pristúpilo k zmene kandidáta a do volieb delegovalo liberálneho varšavského primátora Rafala Trzaskowského.

Z najnovších prieskumov vyplýva, že Duda by v druhom kole prehral nielen v prípade, že by sa v ňom stretol s Trzaskowským, ale aj vtedy, ak by bol jeho súperom nezávislý kandidát Szymon Holownia.

Prezidentské voľby sa v Poľsku mali pôvodne konať 10. mája, pre epidémiu vyvolanú koronavírusom SARS-CoV-2 sa však neuskutočnili, hoci bola strana PiS odhodlaná za každú cenu presadiť, aby sa 10. mája hlasovalo poštou. Predpokladá sa, že hlasovanie by sa mohlo konať koncom júna, termín však zatiaľ oficiálne stanovený nebol.

Líder PiS Jaroslaw Kaczyňski sa pred časom vyjadril, že by chcel, aby sa prezident volil 28. júna. Podľa agentúry AFP oznámi predsedníčka poľského parlamentu Elžbieta Witeková (PiS) termín konania prezidentských volieb v nadchádzajúcich dňoch.

AFP pripomenula, že vláda vedená PiS a liberálna opozícia sa o prezidentských voľbách sporili celé týždne. Diskutovalo sa pritom o širokom okruhu tém: od zdravia a praktických aspektov samotného hlasovania až po otázky súvisiace s ústavou a demokraciou. Táto kríza sa odohrávala v kontexte dlhodobých obáv EÚ o demokraciu v Poľsku.

Európska komisia (EK) začala proti Poľsku už štyri právne konania, ktoré sa týkajú reformy justície navrhnutej vládou PiS. Tieto reformy podľa EK podkopávajú nezávislosť súdnictva v Poľsku a sú testom demokracie a právneho štátu v tejto krajine.