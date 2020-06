Ako podnikatelia stihli pripraviť prevádzky: Tvrdé slová o uvoľňovaní opatrení

Čaká nás piata vlna uvoľňovania opatrení. Oddnes už nemusíte pozerať na hodinky, keď idete na nákup potravín, pretože sa rušia hodiny vyhradené pre seniorov.

Môžete si opäť zacvičiť vo fitnescentre, alebo sa v reštaurácii najesť viacerí kolegovia pri stole. Mnohých potešilo aj otvorenie wellness centier či kúpalísk. Prečo však niektorí podnikatelia nedokázali spustiť svoje prevádzky?!

Reštaurácie - Mohli by sa zrušiť štvorcové metre na zákazníka Otvoriť galériu Zákazníci sa začínajú do reštaurácií pomaly vracať. Zdroj: anc V neľahkej situácii boli v uplynulých týždňoch aj majitelia reštaurácií. Ich zariadenia zväčša zívali prázdnotou, od uvoľnenia opatrení si sľubujú väčšiu návštevnosť. Skupiny napríklad spolupracovníkov tak už pri obede nebudú musieť rozsádzať. „Sme radi, že sme konečne dospeli do tejto fázy a ľudia sa môžu najesť tak, ako boli naučení. Aj my sa tešíme, že tie opatrenia sa konečne skončili, začína sa aj naša prevádzka rozbiehať a zákazníci už prišli vo väčšom počte. Bolo to náročné obdobie nielen pre nás, ale veríme, že sa postupne všetci zotavíme aj ekonomicky. Veľmi by nás potešilo, keby sa zrušili aj štvorcové metre na zákazníka,“ prezradil s nádejou v hlase Tibor Horváth, majiteľ reštaurácie Fiesta v Komárne.

Kúpaliská - Na otvorenie kúpalísk sa ešte len chystáme Otvoriť galériu Vonkajšie plavárne pripravujú na spustenie prevádzky. Zdroj: anc Hoci vonkajšie kúpaliská mohli už oddnes otvoriť svoje brány, z dôvodu technickej a hygienickej prípravy to tak skoro nebude. Svoje o tom vedia aj na východe Slovenska. „Pripravujeme všetky technické náležitosti tak, aby sme kúpalisko na Rumanovej v Mestskom parku mohli otvoriť 19. júna a kúpalisko Červená hviezda okolo 26. júna,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček. Tretie košické kúpalisko Triton neprivíta návštevníkov ani toto leto.

Pre žalostný technický stav a súdny spor je zatvorené od roku 2017. Pri súkromnom kúpalisku Ryba Anička bolo reálne v hre, že tento rok pre obavy z koronavírusu a možného príchodu druhej vlny nákazy ani neotvoria. Nakoniec sa však rozhodli ísť do otvorenia sezóny. „Od pondelka sa začínajú prípravy a oficiálne spustenie očakávame koncom júna. Ideme síce do rizika, no viac by mrzelo, ak sa Slováci rozhodnú dovolenkovať doma a naše kúpalisko by zostalo zatvorené. Ak by prišla druhá vlna, vypneme ho,” zhodnotil správca Rastislav Főldeš.