Magda a Roman zažili po návrate z Nemecka šok: Za 3 dni domácej karantény nás neskontrolovali!

Zažili úľavu z návratu aj hnev z nefunkčnej aplikácie. Magda (60) s priateľom Romanom (57) sa vracali 24. mája z Nemecka aj so psíkom Buddym domov a rátali s tým, že sa na hraniciach poľahky zaregistrujú do aplikácie a zamieria do domácej karantény.

Lenže predpoklad, že všetko pôjde ako po masle, im zmarila aplikácia, ktorá nefungovala. Museli tak ísť do štátnej karantény, kde, ako tvrdia, zažili zlé podmienky a až po týždni, po negatívnych testoch, zamierili do domácej karantény. Ani po 3 dňoch ich však nikto nekontroloval a Nový Čas zisťoval, ako u nich domáca karanténa prebieha.

Medzi repatriantmi, ktorí sa vracali 24. mája zo zahraničia, bola aj Magda s priateľom Romanom. Na hranici im však nešla aplikácia a nikto im nevedel povedať, čo bude so psíkom, ak pôjdu do štátnej karantény. „Som jedináčik a priateľka má len deti v zahraničí,“ prezradil Roman obavy o to, kam by odložili psíka.

Napokon ich upokojil hlas nadporučíka Póra, ktorý slúžil na priechode s Rakúskom, v Bergu, kde pár čakal. Policajt im sľúbil, že psíkovi vybaví hotel a odvezie ho tam. Tak sa aj stalo a ich miláčik skončil v hoteli v Lamači a dvojici chodili denne fotky s opisom, ako sa má. Párik tak mohol odísť do štátnej karantény v Plaveckom Štvrtku.

Zatiaľ čo mal Buddy parádny servis, oni v štátnej karanténe bojovali s diskomfortom. Izba bola síce v poriadku, lenže problémy sa objavili inde. „Máte dodržiavať hygienické opatrenia a v štátnej karanténe vám netečie voda viac ako 5 minút denne?! Nemohli sme si ani umyť ruky po WC. Keď som odchytila vodu, napustila som ju do umývadla a tam sme si umyli ruky.

Sprcha nepripadala do úvahy,“ zaspomínala si na otrasné podmienky Magda s tým, že niektorí zamestnanci sa správali ľudsky, iní arogantne. Po piatich dňoch im napokon spravili testy a sľúbili im, že výsledky dostanú esemeskou do 24 hodín. Pustenie do domácej karantény však prebehlo neštandardne. Okolo ôsmej večer zaklopali, aby sa zbalili, že idú domov. Našťastie prišli autom a nemuseli riešiť odvoz.

Má aplikácia zmysel?

V aplikácii pár uviedol miesto domácej karantény Prievidzu, no nikto ich do utorka nenavštívil a aplikácia si od nich nepýtala žiadne detailné údaje. „Doteraz nás neprišiel nikto skontrolovať a nemáme ani žiadne upozornenia z aplikácie. Keby sme boli nezodpovední, môžeme behať po vonku a nikto by o nás nevedel. Tento cirkus nemá zmysel. Rovno sme mohli ísť domov a ušetrili by sme kopu nervov aj peňazí,“ uzavrela Magda s tým, že im do ukončenia domácej karantény zostávajú ešte štyri dni.