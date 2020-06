Bolek Polívka si zahrá po boku svetových hviezd: Neuveríte, koho Česi zlanárili do filmu

Svojej premiéry sa mal dočkať už tento rok. Dlhoočakávaný český film Za oponou života sa však v kinách kvôli pandémii koronavírusu predstaví až v roku 2021. Neuveríte, aké mená si zahrajú hlavné postavy.

Podľa informácií českého portálu Extra.cz sa natáčanie začalo už pred viac ako 5 rokmi a až tento rok sa ho režisérovi Daliborovi Stachovi (48) podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Najväčšou zaujímavosťou však je svetové obsadenie, ktoré prekvapilo mnohých.

V dráme s prvkami fantasy Za oponou života si zahrali svetové celebrity ako napríklad kanadsko-americký herec Brendan Fraser (51) známy z filmu Múmia alebo očarujúca Marcia Cross (58), ktorá sa preslávila postavou Bree v seriáli Zúfalé manželky. Po ich boku stojí legendárny český herec Bolek Polívka (70). Samo o sebe znie táto kombinácia ako poriadne sci-fi.

Film má vyrozprávať príbeh Františka, ktorý sa musí vysporiadať so zložitými vzťahmi dnešnej doby a nakoniec sa dostane do stavu klinickej smrti. „Dostáva sa do vysnívaného minulého života a tiež do možnej budúcnosti,“ znie popis na portáli ČSFD. Dráma s prvkami fantasy vyústi do konca, kedy hlavný hrdina pochopí zmysel života a peripetie súčasného sveta.

Hviezdnym obsadením chcel režisér Dalibor Stach posunúť český film o krôčik dopredu. Zdá sa, že sa máme na čo tešiť.