Perinbaba si nedá povedať: V Tatrách začiatkom júna stále sneží

Stále odhŕňajú! Meteorologické leto začalo prvého júna, ale v Tatrách to vyzerá, že ešte neskončila ani zima.

Už skoro týždeň vo vyšších polohách totiž denne sneží. V tamojších sedlách a nad vysokohorskými chatami panujú úplne zimné podmienky so súvislou snehovou pokrývkou a teplotou pod nulou. Na Lomnickom štíte je dokonca viac ako meter snehu.

Naše veľhory pôsobia na niektorých miestach – hlavne v nadmorskej výške nad 1 500 metrov – dojmom, že zima rozhodne nie je na ústupe. V Jasnej si preto pre deti pripravili zimné prekvapenie. „Uskladnený sneh, ktorý máme na budúcu sezónu, odkryjeme a ponúkneme deťom na zimné radovánky. Je to náš darček k MDD,“ prezradil hovorca prevádzkovateľa lanoviek v Jasnej Marián Galajda.

Sneh prekvapil aj ľudí na Solisku. „Rozlúčku so zimou a pochovávanie Lyže Soliskovej sme mali naplánované na 18. apríla, no pre známe príčiny sa to neudialo.smial sa chatár z Chaty pod Soliskom Milan Štefánik, keď nám ukazoval utorkového prvého návštevníka - snehuliaka.

Kopa snehu bola v utorok aj na Lomnickom štíte. „Dnešná výška snehu na Lomničáku sa veľmi nevymyká štandardu a 116 cm zo začiatku júna je podľa tabuliek tak v tretej dekáde. Najväčší snehový prírastok bol 4. 6. 1962 - 36 cm,“ prezradil klimatológ Pavol Faško.