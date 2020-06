Víťazka SuperStar Barbora Piešová: Šokujúce rozhodnutie dva dni po výhre 75-tisíc eur

Svoju profesiu zavesí na klinec! Barbora Piešová (19) sa po rozprávkovej výhre 75-tisíc eur a získaní titulu víťazky speváckej šou rozhodla, že zmení svoj život od základov.

Drobné žieňa s dušou chlapca sa totiž ešte donedávna živilo ako zváračka okien. Ako sa však zdá, Barbora hviezdne maniere nabrala rýchlosťou blesku a pôvodné povolanie už pre ňu nie je zaujímavé. Vedeniu firmy, ktoré jej fandilo, tak už čoskoro pristane na stole jej výpoveď. Plavovláska totiž Novému Času prezradila, že úspech v šou jej otvoril vysnené dvere do šoubiznisu.

Piešová okrem titulu získala aj krásnu sumu 75-tisíc eur! „Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo vyhrať, ale stále som to ja, rovnaký človek s dvoma rukami, nohami a jednou hlavou,“ povedala Novému Času. Aj napriek tomu, že je mladučká, vo svojom živote plánuje urobiť veľké zmeny. Ako prvá príde na pretras práca vo firme s oknami, kde pred súťažou zarezávala ako zváračka okien.

Vyhraté peniaze jej, ako sa zdá, otvorili nové obzory a umelkyňa plánuje do vôd šoubiznisu skočiť rovnými nohami a vykašlať sa na prácu vo fabrike. „Chcela by som sa teraz venovať už len spevu. Zamestnanie, čo som mala naposledy, by som už nestíhala, lebo som pracovala 8 hodín denne. Plánujem teraz skúsiť nové obzory. Predtým som zvárala okná, obsluhovala som stroj ako operátor výroby. So svojou robotou som bola spokojná, aj keď bola ťažšia,“ povedala pre Markízu vychádzajúca hviezda.

Jej slová tak možno budú prekvapením aj pre jej súčasného chlebodarcu, ktorý na margo mladej speváčky nešetrí chválou. „Držali sme jej palce, lebo sme vedeli, že je veľmi šikovná, nadaná a talentovaná hudobníčka. Pri práci si nespievala, pracovala a bola veľmi zodpovedná, nebol s ňou žiadny problém. Veril som, že sa presadí, či by vyhrala alebo nie,“ prezradil Novému Času Barborin majster Marek Michalička. Piešová okrem toho vyniká aj v tíme dobrovoľných hasičov z obce Poruba, odkiaľ pochádza.