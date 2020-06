Partner Studenkovej Braňo Kostka oplakáva stratu otca: Slová plné bolesti

Prežíva bolestné dni! Dirigent a kapelník zoskupenia Fragile a dlhoročný partner herečky Zdeny Studenkovej (66) Braňo Kostka (48) prišiel koncom mája o milovaného otca Pavla († 69).

V najťažších chvíľach sa so svojím smútkom vyrovnáva v súkromí, no o smrti svojho drahého rodiča informoval aj na sociálnej sieti, kde uverejnil smútočné parte. Pán Pavel bol totiž amatérsky hudobník a mal mnoho priateľov, ktorí by mu radi dali posledné zbohom.

Podľa informácie z parte, uverejneného na sociálnej sieti, zomrel otec Braňa Kostku, amatérsky hudobník Pavel Kostka († 69) minulý piatok. Kapelník Fragile mal k otcovi veľmi blízko. Často pripomínal, že za to, že sa venuje hudbe, vďačí práve jemu. Otec hral na trúbke so svojím starším bratom, saxofonistom Ervínom, a ich kapela bola na Záhorí, odkiaľ rodina Kostkovcov pochádza, vychýrená. Nečudo, že pán Pavel chcel mať zo syna hudobníka. Braňo mu urobil po vôli a išiel študovať na konzervatórium orchestrálne dirigovanie.

Smrť otca dirigenta bolestivo zasiahla a o svoj žiaľ sa, pochopiteľne, s verejnosťou deliť nechce. „S hlbokým žiaľom a smútkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že náš otec, dedko, brat a švagor Pavel Kostka nás navždy opustil dňa 29. mája 2020,“ stojí v smútočnom oznámení. Slová v týchto dňoch Kostka hľadá len ťažko. „Prepáčte, nie. Nehnevajte sa, ďakujem za pochopenie,“ reagoval hudobník, keď sme sa s ním skontaktovali.

Oporou je mu v jeho bolesti herečka Zdena Studenková, s ktorou roky tvoria jeden z najstabilnejších párov slovenského šoubiznisu a jeho drahá mama Eva. Smrť zasiahla aj dirigenta a kapelníka skupiny Zajace, Pavla Zajačka, známeho z relácie Repete. „Paľa som poznal od mladosti, s jeho ženou Evkou som chodil do školy. Hrávali sme spolu v kultúrnom dome v Plaveckom Štvrtku, nacvičovali sme pesničky a dokonca som ho lanáril k nám do kapely. On však zostal verný dychovke,“ zaspomínal si Zajaček. Posledná rozlúčka bude už zajtra.