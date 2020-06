Odporcovia tlačia na francúzsku vládu: Sú olympijské hry v Paríži ohrozené?

Odporcovia olympijských hier 2024 v Paríži v petícii žiadajú francúzsku vládu, aby ich zrušila.

Peniaze, ktoré zhltne príprava tejto obrovskej športoej akcie, sú podľa nich viac potrebné na riešenie ekonomických dopadov pandémie koronavírusu. Navyše majú obavy z možných dodatočných nákladov. Prekročenie pôvodne plánovaného rozpočtu je u organizovanie olympijských hier bežné. Ešte vyššie náklady navyše majú usporiadatelia OH v Tokiu, ktorí museli hry odložiť o rok.

Skupina NON aux JO 2024 à Paris (Nie OH 2024 v Paríži) v petícii označuje olympijské hry za symbol nekontrolovanej globalizácie a hrozby pre životné prostredie i národnú kultúru. "Musíme sa vzdať olympijských hier 2024 v Paríži. Súčasná ekonomická a spoločenská kríza si zaslúži peniaze viac než olympiáda. Musíme investovať do zdravia, vzdelávania, bývania a verejných služieb," napísali autori petície, ktorú podpísala aj podobná skupina odporcov OH 2028 v Los Angeles.

Odporcovia tvrdia, že olympijské hry zničili rad usporiadateľských krajín. "Teraz sa oneskorením verejných projektov a novo zavádzanými bezpečnostnými opatreniami sú náklady na ich organizovanie ešte zvýšia. Konečný rozpočet výrazne prekročí plánovaných sedem miliárd, zvlášť keď môže mať prípadné zrušenie hier v Tokiu výrazný vplyv na financovanie hier v Paríži," doplnili. Pandémia koronavírusu, ktorá Francúzsku výrazne zasiahla, viedla k novým požiadavkám na vypísanie referenda o konaní parížskej olympiády. Starostka Anne Hidalgová v nedávnom rozhovore pre denník L'Équipe povedala, že usporiadatelia budú musieť poučenie z tejto krízy brať do úvahy pri ďalšom plánovaní hier.