Z najhoršieho sú zrejme vonku: Španieli sa tešia, mali prvý deň bez úmrtí na koronavírus

Zdá sa, že najhoršie je nateraz za nami. Španielsko po troch mesiacoch zaznamenalo nula úmrtí na koronavírus.

Švédsky premiér chce zahájiť vyšetrovanie riešenia pandémie v krajine. Taliansky lekár prišiel so zaujímavou tézou o víruse.

Španieli majú dôvod na oslavu. Za jeden deň zaznamenali iba 71 nových prípadov koronavírusu a prvýkrát od marca ani jedného mŕtveho. Krajina bola jedna z najhoršie zasiahnutých krajín na svete. Vďaka týmto číslam mohli opätovne otvoriť pláže v Malage, čo ihneď využilo mnoho ľudí.

Stále však dodržiavajú odstup, a preto si rozdelili pláž na štvorce a označili ich vlajočkami. Švédsko malo ako jedna z mála krajín veľmi jemné obmedzenia, no vyústilo to do toho, že majú najvyšší počet úmrtí na počet obyvateľov. Premiér Stefan Lovfen chce zahájiť vyšetrovanie, ktoré by malo objasniť, či krajina postupovala správne pri riešení pandémie.

Čelí totiž kritike pre vysoký počet úmrtí v domovoch sociálnych služieb a nedostatočné testovanie. V Taliansku však testovali dostatočne. Lekár Alberto Zangrillo, šéf milánskej nemocnice San Raffaele na základe analýzy vzoriek odobraných pred 10 dňami tvrdí, že vírus už stráca svoj potenciál a stáva sa omnoho menej smrteľným. „V skutočnosti vírus klinicky v Taliansku neexistuje,“ tvrdí.