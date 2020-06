Nový tréner DAC Storck: Chcem meniť históriu

Účastník futbalovej Fortuna ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda v pondelok oficiálne predstavil svojho nového trénera, ktorým je Bernd Storck. Skúsený Nemec potvrdil, že chce čo najskôr priniesť do mužstva víťaznú mentalitu a predvádzať atraktívnu hru, hoci pred prázdnym hľadiskom to môže byť zložitejšie.

„Som šťastný, že som tu a mohol sa stať členom tohto fantastického klubu. DAC má úžasné zázemie a fanúšikov so silným entuziazmom,“ uviedol počas videokonferencie nemecký kouč, ktorý neskrýva, že má so „žlto-modrými“ ambiciózne plány:

„Na Slovan Bratislava strácame sedem bodov, chceli by sme priepasť zmenšiť. Pokúsim sa s mojím realizačným tímom pripraviť hráčov čo najskôr. Vštepiť im moju filozofiu, presvedčiť ich, že môžeme uspieť. Máme pred sebou päť zápasov, ktoré chceme odohrať čo najlepšie, a plánujeme uspieť aj v pohári. Povedal som zverencom, že história tohto klubu nám velí postúpiť do finále. To je náš cieľ.“