Otvorená spoveď Novaka Djokoviča: Tu som sa skrýval pred bombami!

Srbský tenisový fenomén Novak Djokovič (33) odhalil americkému novinárovi Grahamovi Bensingerovi veľkú časť zo svojho detstva. Na potulkách Belehradom mu napríklad ukázal úkryt, v ktorom sa s celou rodinou schovával pred bombami NATO koncom deväťdesiatych rokov.

Djokovič, v súčasnosti svetová tenisová jednotka, má na vojnu a bývalý režim prezidenta Slobodana Miloševiča stále živé spomienky. „Budova, v ktorej bývala naša rodina, nemala bombový úkryt, preto sme museli niekoľko týždňov chodiť každý večer k starým rodičom, ktorí v budove tento úkryt mali.zaspomínal si Nole v rozhovore s americkým žurnalistom. Ako sám priznal, spomienky na vojnu dokázal pretaviť v motiváciu.

„S útokmi na Srbsko som sa dlhý čas nevedel vyrovnať. Bol som plný hnevu, ktorý ma hnal dopredu, aby som sa stal úspešným tenistom,“ netajil Djokovič, no hneď dodal: „Dnes je však situácia iná. Určite nikdy nezabudnem na to, čo sa stalo, no myslím si, že pre nikoho nie je dobré, keď zostane zaseknutý na úrovni nenávisti. Vojna a bombardovanie nevinných ľudí sa nedajú nijako odôvodniť. Jazvy mojich ľudí sú stále viditeľné. Za mňa osobne však môžem povedať, že som všetkým odpustil. Bolo to ťažké, ale som presvedčený o tom, že ľudia si musia odpúšťať a ísť cestou lásky,“ uzavrel Djokovič.